美中俄同日熱線 習近平要美慎重處理對台軍售問題

在與俄羅斯總統普亭進行視訊會晤後，大陸國家主席習近平昨晚接著與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫的場景。習近平和川普都提到台灣問題，習要美慎重處理對台軍售問題。

新華社說，習近平向川普指出，過去一年，我們保持著良好溝通，在釜山成功會晤，為中美關係領航把舵，受到兩國人民和國際社會歡迎。他強調自己高度重視中美關係。新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。

他指出，今年中美兩國各自都有不少重要議程，「雙方要按照我們達成的共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道，讓今年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年」。

習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題」。據北京通稿，川普表示，美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係「我樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展」，他也提到，「我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定」。

川普四日在社群平台發文表示，他剛剛與中國國家主席習近平完成了一次「非常精彩」的電話會談，是一通時間很長、內容相當深入的通話，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、川普四月的中國行，川普強調他非常期待。

川普說，兩人還談到台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國向美國購買石油與天然氣、中方正在考慮額外採購農產品，包括在本季將黃豆採購量提高至兩千萬噸、飛機引擎交付，以及其他眾多議題，整體氣氛都非常正面。

川普表示，美中關係以及他與習近平的個人關係都極為良好，雙方都清楚維持這樣的關係非常重要。川普說，他相信在接下來三年的總統任期內，「關於習主席與中華人民共和國將會取得許多正面成果。」

據俄方消息，習近平邀請普亭今年上半年訪問大陸，「邀請已獲感謝並接受」，這也意味著，普亭與川普都將於上半年到訪大陸。

法新社報導，俄羅斯克里姆林宮四日表示，俄美之間的最後一份核武管制條約「新削減戰略武器條約」五日到期，普亭四日對習近平說，俄方打算採取「負責任」的行動。

這項條約到期後，美俄將正式解除對其核武庫的一系列限制。分析家警告，任由該條約失效可能會引發新一輪核武軍備競賽。

俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫表示，普亭四日與習近平通話時表示，條約到期後，俄國「將採取審慎負責的行動」，俄國仍然「願意尋找對話途徑，確保戰略穩定」。

