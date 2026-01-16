美中俄角力：競逐「以實力、武力和權力為主導」的世界
「美國在西半球的主導地位將永遠不再受到質疑，」美國總統特朗普（Donald Trump，川普）在美軍抓獲委內瑞拉領導人尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）後宣布。
在特朗普彰顯華盛頓實力的同時，中國和俄羅斯也持續鞏固和擴大各自的影響力範圍。
許多分析家認為，這三個國家都在尋求建立新的全球秩序，這將對歐洲和其他地區強國產生影響。
我們將評估美國、中國和俄羅斯如何運用軍事、經濟和政治手段，不僅影響鄰國，也影響更遠地區的國家。
一個權力主導的世界
在特朗普政府的領導下，美國正著手重新定義和調整其外交政策和國家安全戰略，並將重點放在西半球。
這與近年來兩黨美國總統的政策截然不同，他們以往的政策更著重於全球視野下的美國實力和權威。
特朗普政府官員表示，這是「美國優先」外交政策的實施，該政策強調移民、犯罪和毒品走私等直接影響美國公民生活的問題。
特朗普高級顧問史蒂芬·米勒（Stephen Miller）最近發表的言論，將世界描述為「由實力、武力和權力統治」，這或許會讓人聯想到亨利·基辛格（Henry Kissinger）和理查德·尼克鬆（Richard Nixon）在20世紀60年代和70年代務實、不帶理想色彩的外交政策。但最恰當的類比或許是20世紀初威廉·麥金利（William McKinley）和西奧多·羅斯福（Teddy Roosevelt）兩位總統的美國帝國擴張計畫。
羅斯福總統在1823年「門羅主義」（一項總統宣言，旨在使西半球免受歐洲干涉）的基礎上，進一步強調美國必須在維護和保障整個美洲大陸的安全方面發揮積極作用。
當時，美國向委內瑞拉和多明尼加共和國等國提供財政援助，並派遣美軍到海地和尼加拉瓜。
自從特朗普第二個總統任期開始以來，他經常對美國週邊地區的領土和問題表現出濃厚的興趣。
他發動軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜羅，便是最引人注目的例證。但在此之前，美國也對加勒比海地區涉嫌販毒的船隻發動攻擊，採取關稅措施向拉丁美洲國家施壓，在全國選舉中支持特定候選人和政黨，並呼籲吞併巴拿馬運河、格陵蘭島和整個加拿大。
白宮近期發布的《國家安全戰略》指出：「美國必須在西半球佔據主導地位，這是我們自身安全和繁榮的前提——這一前提使我們能夠在需要時自信地在該地區行使權力。」
然而，這項新的國際策略也包括抵制海外勢力試圖影響美國地區鄰國的企圖，其中最引人注目的是來自中國的挑戰。這或許可能使美國對半球勢力範圍的新聚焦，直接與全球政治關切正面衝突。
此外，特朗普一直致力於在全球範圍內斡旋和平協議，並表達了加強與沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋等阿拉伯國家經濟和安全關係的強烈意願。
他和他的親信顧問，包括米勒在內，都認為美國是西方文明的捍衛者，抵禦任何試圖侵蝕其文化和傳統的勢力。
所有這些都表明，儘管美國外交政策的戰略基礎可能與新的「美國優先」理念緊密相連，但特朗普的個人觀點和利益仍將繼續主導美國的國際議程。
在美國250年的歷史中，其外交政策在孤立主義和干預主義之間搖擺不定，理想主義和實用主義的結合也時有發生——這一切都取決於美國的軍事實力以及民眾及其領導人的利益。
儘管在特朗普第二個總統任期內，情況似乎發生了顯著變化，但沒有任何證據表明，從長遠來看，美國外交政策的這些週期性和轉變已經結束。
中國的「偉大復興」
中國的全球影響力並非侷限於某個「勢力範圍」或世界某個區域。如今，北京的身影遍布全球各個角落，從南太平洋到南亞和中亞，再到更廣闊的中東地區、拉丁美洲以及兩者之間的其他地區。
在追求全球主導地位的過程中，中國充分發揮了其核心優勢：製造業。全球近三分之一的商品產自中國——其中包括我們口袋裡的電子產品、衣櫃裡的衣服，以及我們坐著看電視的家具。
北京還確保其擁有全球最大的稀土礦產份額，為未來發展奠定了領先地位。稀土是製造智慧型手機、電動車、風力渦輪機和軍用武器等科技產品所必需的元素。
中國加工了全球約90%的稀土礦產，並利用這一優勢在去年的中美貿易戰中限制了對特朗普的出口。這或許可以解釋華盛頓為何在格陵蘭島及其他地區尋求礦產資源。這兩個超級大國似乎正在爭奪資源。
這對中華人民共和國來說是一個巨大的轉變。 2000年，中國在美國主導的世界中只是一個次要角色。而到了2026年，習近平主席已崛起為一位雄心勃勃的全球領導者，透過貿易、技術和投資，以及不斷增強的軍事實力，施加著巨大的影響力。
中國從世界上最貧窮的國家之一崛起為主要的工業和科技強國，這引起了許多新興經濟體的共鳴。他們認為這是「不西化的現代化」——各國可以在不採用西方政治體製或外交政策的情況下追求經濟成長。
事實證明，這是一個有效的策略。 2001年，超過80%的經濟體與美國的雙邊貿易額超過與中國的貿易額。而現在，約70%的經濟體與中國的貿易額超過與美國的貿易額。
北京也一直致力於發展，並透過「一帶一路」倡議對新興經濟體進行了大量投資。這是一個旨在透過陸路和海路連接亞洲、歐洲和非洲的龐大全球基礎設施項目，其中中國在港口、鐵路、公路和能源項目方面投入了大量資金。
這導致一些國家對北京的債務日益沉重。
特朗普入侵委內瑞拉後，最大的疑問之一是，這是否會為中國提供入侵台灣的靈感。但中國將這個自治島嶼視為自身事務──一個終將與祖國統一的分離省份。
如果習近平決定入侵台灣，那並非因為美國開創了先例。大多數分析家認為，中國將繼續採取脅迫策略，消耗台灣人民的精力，最終迫使台灣回到談判桌前。
習近平的願景始終是「中華民族的偉大復興」。在去年的閱兵式上，他站在城樓上俯瞰部隊時說，中國的崛起「勢不可擋」。他希望世界仰慕和敬佩北京，並將當前特朗普執政下的全球動盪時期定義為「轉型」時期。
他會將此視為一個機遇。他傳遞的訊息是：世界正處於十字路口，而他相信中國最有能力引領未來。
俄羅斯的「近鄰」
普京曾將蘇聯解體稱為20世紀「最大的地緣政治災難」，這番言論或許臭名昭著，或許也頗具爭議。
這讓我們得以深入了解他對俄羅斯人常說的「近鄰」——也就是在1990年代獨立的蘇聯加盟共和國——的看法。
對許多人而言，這個詞彙本身就暗示這些國家在獨立建國的正當性上，似乎比「遠鄰地區」（far abroad）的國家要來得薄弱。
根據這種構成克里姆林宮意識形態基礎的思路，俄羅斯在這些國家擁有合法利益，並有權捍衛這些利益。
俄羅斯的勢力範圍是一個模糊的概念，克里姆林宮一直刻意對其邊界的界定含糊其辭。
普京總統曾說過「俄羅斯的邊界永無止境」，而在一些支持其擴張政策的人看來，俄羅斯的勢力範圍涵蓋所有歷史上曾屬於俄羅斯帝國的土地，甚至可能更多。這也是莫斯科將烏克蘭被併吞的地區稱為「歷史區域」的原因之一。
表面上，克里姆林宮尊重前蘇聯加盟共和國和其他它聲稱擁有「利益」的國家的主權。然而，實際上，一旦這些前衛星國開始考慮脫離俄羅斯軌道，克里姆林宮就會對其施加經濟和軍事壓力。
烏克蘭對此深有體會。蘇聯解體後的十多年裡，烏克蘭政府奉行的政策與克里姆林宮的目標基本一致，並在黑海沿岸的克里米亞半島設立了一個重要的俄羅斯海軍基地。
在烏克蘭選出具有改革傾向的親西方總統維克多·尤先科（Viktor Yushchenko）之前，克里姆林宮對這段關係一直很滿意。在他執政期間，俄羅斯在2006年和2009年兩次切斷了對烏克蘭的天然氣供應。
當經濟壓力和政治干預失效後，俄羅斯入侵克里米亞，於2014年控制了該地區，並在2022年全面入侵烏克蘭。
同樣，俄羅斯在2008年對格魯吉亞發動戰爭，當時格魯吉亞由改革派總統米哈伊爾·薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）領導。這場戰爭鞏固並擴大了俄羅斯對格魯吉亞約20%領土的控制。自那時起，俄羅斯軍隊不斷向格魯吉亞境內推進邊境哨所和鐵絲網，這種做法在當地被稱為「蠶食式佔領」。
西方對俄羅斯2008年入侵格魯吉亞和2014年入侵烏克蘭缺乏實質回應，這反而更加堅定了普京的信念，即「近鄰」是他可以隨意掌控的。
值得注意的是，儘管烏克蘭和格魯吉亞抵制了莫斯科的政治控制，最終導致軍事干預，但一些前蘇聯加盟共和國仍與俄羅斯保持密切關係。其中五個國家——白俄羅斯、塔吉克、吉爾吉斯、哈薩克和亞美尼亞——的政府至今仍同意俄羅斯軍隊駐紮。
對烏克蘭和格魯吉亞而言，問題始於兩國選舉產生的政府宣稱要透過推行民主改革和發展與西方更緊密的關係來擺脫俄羅斯的影響範圍。
隨後發生的一切並非新鮮事。歷史上充斥著以捍衛自身利益和保護少數族群為藉口而發動的衝突。
二戰後以及冷戰結束後，人們花費了大量精力將國際社會建構成一個平等共同體，無論規模大小或擁有何種武器。但「勢力範圍」概念的復興，卻可能將我們重新拉回過去更為黑暗的時代。
