美中元首對話 總統府：中國不實敘事無法改變互不隸屬事實

美中兩國元首通話，總統府發言人郭雅慧今（25）表示，注意到相關通話內容，對於美中領袖對話，我政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待。她説，台灣將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

郭雅慧強調，無論是二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。

​郭雅慧表示，台灣作為國際社會負責任一員，會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

