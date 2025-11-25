美中元首熱線！ 北京談台、華府側重經貿 川邀習回訪美

大陸國家主席習近平與美國總統川普，台灣時間24晚間進行一小時通話。美中聲明凸顯各自想強調的重點不同，新華社側重「台灣回歸中國」甚至直接寫在新聞標中，至於川普在社群上公布的通話摘要，卻沒有出現台灣，重點擺在烏俄及農產品議題。另外川普宣布明年4月訪中，邀請習近平回訪美國，這是過去10年都沒有過的待遇。至於彭博上週五披露，美國官員就輝達能否銷售，H200 AI晶片給中國展開初步討論，商務部長盧特尼克說，川普正在評估。

美國總統川普與大陸國家主席習近平通話。（圖／Shutterstock達志影像）

廣告 廣告

美國總統川普與大陸國家主席習近平於台灣時間24日晚間進行了一小時的電話通話，雙方在通話內容重點上展現明顯差異。新華社發布的聲明強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，甚至直接寫在新聞標題中；而川普在社群媒體上公布的通話摘要則未提及台灣，重點放在烏俄衝突及農產品議題。此外，川普宣布將於明年4月訪問中國，並邀請習近平回訪美國，這是過去10年未曾有過的外交互動。同時，美國商務部長表示，川普正在評估輝達能否向中國銷售H200 AI晶片。

在釜山峰會後，美中最高領導人再度進行溝通交流。川普宣布他將於4月親自前往中國，並表示已邀請習近平明年回訪美國進行國事訪問。新華社率先公布的聲明中強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分，顯示此次通話側重台灣問題；而川普在三小時後於社群媒體上提供的通話摘要中卻未提及台灣，重點明顯放在解決烏克蘭危機上。

兩份聲明凸顯了美中各自想強調的重點不同。值得注意的是，這次通話發生在日本首相高市早苗提出「台灣有事」言論後，中日關係趨於緊張之際。台灣議題成為習近平在此次溝通中的重點。在川習熱線後，川普於台灣時間週二也主動致電高市早苗，通話後高市強調兩人關係良好，但不願多談其他內容。

在中日關係惡化的背景下，日本防衛大臣小泉進次郎於週日視察了與台灣鄰近的沖繩縣與那國島。小泉進次郎表示，日本計劃在與那國島部署中程地對空飛彈部隊，目的是保衛島嶼的安全。對此，大陸外交部回應稱這是刻意製造地區緊張，大陸央視也不斷強調沖繩居民對此感到憂慮。當地居民表示，日本政府似乎不了解民意，只是將所有不便之事推給沖繩。香港特首李家超也首次就中日關係惡化發表回應，他強調與日本的交流必須符合港人利益，並表示香港將支持中國對日本的外交政策。

更多 TVBS 報導

高市早苗「台灣有事」為何引中國暴怒？ 韓媒：不給習近平面子

川普訪中前不想節外生枝 葛來儀：臺總統想過境得趁早

再談臺灣！ 川普上「60分鐘」專訪 稱習近平知犯臺後果

川習會隻字未提台灣！ 美兩黨議員：不意外

