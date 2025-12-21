美中博弈台灣如何立足？吳子嘉解析：台灣位於超級強權核心利益重疊區

兩岸局勢逐漸升溫，美國學界判斷中共2027年將具備攻台能力，針對可能爆發台海戰爭的擔憂，美麗島電子報董事長吳子嘉在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，兩岸因為偶發性的因素開戰的可能性不大，台海問題並非可管理的危機，而是已形成結構問題。超級大國才能決定世界的遊戲規則，經濟、科技和供應鏈已成為安全性質，台灣應確保自己在集團中的不可取代位置。

吳子嘉說明，全球目前並非進入多極化世界，而是進入兩極化世界。能制定遊戲規則、對現有規則制定紅線的國家才能稱作超級大國，美國實施關稅政策對全世界造成影響，可見其為超級大國，而中國雖規模較小，但有反制力量，因此也是超級大國。衡量超級大國不僅是經濟規模，而是三大結構性能力的總和，包括經濟與科技總量、跨區域軍事投射力，和國際秩序塑造能力，能夠定義或改變國際體系的規則，依照標準目前僅有美國和中國符合定位。

廣告 廣告

吳子嘉表示，台灣的結構性位置是兩個超級強權的核心利益重疊區。中國不斷提出國族敘述，主張台灣是中華人民共和國不可分割的領土，但中華人民眾和國從沒有真正統治過台灣，而台灣的歷史性主張正是中共的核心利益。此外，若台灣變成第一島鏈的阻擋，中共就是個陸權國家，無法變成海權國家，而中共一定要從陸權突破成為海權國家，才能變成世界的超級大國，故而一定要收回台灣，一旦台灣變成中共領土，整個西太平洋中共都可以暢通無阻，可直接進入第二島鏈。美國核心利益是在西太平洋的戰略存在，美中兩方的核心利益，使台灣成為結構性的風險熱點，雙方都必須爭取到。

吳子嘉指出，美中競爭性質發生改變，從兩極對抗變為集團戰，美國集團包括供應鏈、盟友、經濟夥伴和技術聯盟等，中國集團則包括市場、供應鏈、基礎建設等，而台灣的角色為供應鏈，便參加到美國供應鏈中。過去進入供應鏈的條件價格低，物美價廉變成世界競爭規範，但集團化後則以信任度作為優先考量，身份認同變成參加集團的條件。台灣身份認同的程度在美國供應中被美國高度信任，舉例來說，台灣和越南生產能力相似，但相較之下美國夠相信台灣，這便是台灣的機會。未來十年軍火產業將是全球最熱門產業，全世界都在增加GDP占比購買軍火，相比越南，美國和台灣購買較為保險，因此台灣會變成美國的核心供應國，台灣許多軍民兩用的產業可藉此轉型。

吳子嘉續指，集團戰的勝負不在取決於單一武器，而是整個集團的韌性和再生能力，工業產能是否能維持，軍民兩用擴產關鍵產品能否加速為關鍵，且速度變得至關重要，而台灣的厲害之處便是可以大量生產快單急單，台灣有非常大的彈性和生產能力。台灣的角色為共同生產者，只要在供應鏈中佔據必要的位置，若台海戰爭爆發，影響的國家將不只有單一國家，而是對整個集團造成影響，大國便會對台海戰爭有所顧忌。

吳子嘉提到，中國存在結構壓力和時間窗口焦慮，在此情況下，中國雖有龐大規模，但在十年內，美國技術、制度和穩定性將繼續成長，因為美國將去中國化，一旦脫紅供應鏈發展起來，美國的科技發展將更強，中國難以匹敵。中國有很多創意性，但在科技上被美國卡住了，所以真正的衝突會發生在AI的科技。若美國成功卡住中國，時間窗口就會對美國非常有利，對中國不利，使得中國競爭力下滑。

吳子嘉強調，台灣最大的風險不是軍事失誤，而是錯誤的戰略定位，台灣的目的不是戰爭，而是險在集團中扮演不可或缺的角色。第一，不能將安全外包給其他各國，全部倚靠美國的風險相當高，但若台灣成為供應鏈關鍵，便不是全部靠美國，而是美國依靠台灣了；第二，台灣不應僅依賴道德或價值訴求，因為道德和價值訴求在結構權力政治中效力有限，現實主義中重要的是硬實力；第三，滿足於「重要但可取代」的角色，容易在集團利益重整中被犧牲，台灣的半導體重要，但易被取代，所以台灣要加強更多項目和重要性。

吳子嘉進一步說明，台灣的長期戰略，必須從被保護的物件轉型為結構性不可取代的節點，一旦台灣發生戰爭，整個集團全部受到傷害，使其軍事成本過高，台灣便有機會和出路。構成不可取代性的四大支柱包括，科技不可取代性、產業與工業化的節點化、經濟規模跟承受力，以及制度與可信度。制度保護整個產業穩定發展，因此保護制度穩定才能推動國家發展。台灣可「非紅」但不可完全非中，台灣現在不可能完全去中化，要大量跟中國做生意，台灣要進行去關鍵化、去平台化和去資料化，要維持台灣的不可取代性，中國是不可排除的重要環節。

更多風傳媒報導

