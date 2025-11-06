美中博弈 健康發展
在吉隆坡中美經貿第五輪談判提前一天結束的背景下，中美雙方領導人10月30日在韓國釜山見了面。這是川普2.0治下與中方領導人習近平的首次面對面會談，但從川普1.0溯源，這也是他與中國領導人的再見面，可謂「梅開二度」。
《紐約時報》等川普的傳統政敵，不僅抨擊川普「善於作秀」的風格，還嚴厲批評川普發動了一場注定輸掉的貿易戰。著名美國專欄評論家克魯曼，發文指責川普的亞洲行，不僅標誌著美國輸掉了貿易戰，還給美國留下了更大的經濟隱患。
「川習會」的特點，可以歸納為——突出程序、淡化台灣、關注「健康」這樣三個看點。
其一，雙方都顯示出這次會晤是「走程序」。吉隆坡第五輪中美經貿會談是提前結束的。這意味著「達成初步共識」後，雙方最終是否讓步，如何讓步，取決於接下來的「川習會」的「認可」。何況美國政府還在「停擺」，而美國總統最主要的職責之一，就是外交。如會談結束後，美方代表貝森特的意見性表達，定位是「第五輪經貿會談達成了框架型共識」，中方則釋放了「雙方都強硬」的信號。
其二，淡化台灣問題是一種表象。「川習會」後，台灣許多媒體以「台灣不見了」為標題，對美中兩國領導人會談進行了分析。這些媒體注意到，中美就氣候與環境、安全與軍控、中美經貿衝突對世界經濟的影響等議題，進行了廣泛的交流，但對台灣問題，沒有提及。認為這是這次峰會釋放的政治信號，然而實際上，川普在亞洲行的去程時，曾在他乘坐的空中一號上，提及台灣。大意是說，美國不願在台灣海峽動武，也希望大陸不要對台灣動用武力。但又補了一句：如果發生了，會非常危險。
台灣內部關注民進黨的「抗中保台」政策，已成為荒謬策略，難以為繼。因此，「淡化台灣問題」，只是一種表象，更深層次在於，台灣問題在中美關係中的地位出現了變化。簡單來說，就是從東海、南海，台海這樣的舊格局，發展為處於一種激烈動盪的新格局之中，即處在中美雙邊、中美與全球多邊，中美與新秩序的衝突之中。台灣問題的淡化應視為一種表象，關鍵在於決定權必須掌握在中國人自己手中。
其三，關注「健康」，是中方一種婉轉的表達。在中美元首會晤前，中國外長王毅晚上特地致電美國國務卿盧比歐。王毅開門見山，指出健康穩定可持續的中美關係，符合兩國的長遠利益，也是國際社會的共同期待。即婉轉地指出：中美關係正常化的基礎，就是彼此尊重。如果美國對華政策不是相向而行，而是朝逆正常化的方向發展，結果就是喪失中美關係最寶貴的戰略資產。通話中，盧比歐罕見地將中美關係定義為「世界上最重要的雙邊關係」，強調兩國應加強高層互動，向世界發出積極信號。這是為元首外交做鋪墊。
健康的中美關係，就是指在中美激烈競爭和強硬博弈的過程中，美國必須放棄其「美國優先」的霸道作風。這是中美共同為世界注入正能量的前提。（作者為上海台灣研究會研究員）
