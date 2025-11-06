美中台角力升溫！美挺台參與APEC 呼籲中國確保平等與安全

美國國務院表示，當中國於明年主辦亞太經濟合作會議（APEC）時，台灣必須被允許以完整且平等的方式參與。 圖 : 翻攝自國務院官網

[Newtalk新聞] 《路透社》報導，在台灣抱怨北京將對出席條件「設下許多條件」後，美國國務院向明年亞太經濟合作會議（APEC）的主辦方中國呼籲，台灣必須被允許以「完整且平等」的方式參與。

亞太經濟合作會議（APEC）是台灣少數能參與的國際組織之一，而明年 11 月的峰會將於中國深圳舉行，正值台北與北京關係急遽惡化之際，中國近年對台灣的軍事施壓行動持續升高。

中國外交部本週表示，台灣參與 APEC 活動必須遵守「一個中國」原則，北京將此原則解釋為「兩岸同屬一中」，但該說法遭到台灣政府的拒絕。對此，美國國務院發言人強調，APEC 成員去年已一致同意中國於 2026 年主辦 APEC 的提案，各成員國仍致力於確保所有成員在所有 APEC 活動中以平等地位參與。

中國外交部本週表示，台灣參與 APEC 活動必須遵守「一個中國」原則。 圖：翻攝自騰訊網

國務院發言人表示：「我們最優先的考量，是美國公民的安全，我們將持續敦促中國提供保障所有與會者安全的安排與協議，確保他們在中國參加 APEC 會議時的安全。」他並補充：「美國堅持所有 APEC 成員經濟體包括台灣（在 APEC 中被稱為『中華台北』）必須依 APEC 的準則、規則與既定慣例，獲得完整且平等的參與權，而這點也在中國提出主辦 2026 年 APEC 時獲得確認。」

《路透社》指出，中國外交部尚未對美方言論置評。台灣以「中華台北」名義參與 APEC，且不會派遣總統出席峰會，以避免政治爭議，台灣的民主選舉政府多次強調，中國無權在國際舞台上代表或替台灣發言。報導回顧，中國上次主辦 APEC 峰會是在 2014 年，當時兩岸關係相對和緩，台灣時任總統馬英九與北京簽署多項重要的貿易與觀光協議，然而在 2001 年，台灣因與中國就出席代表人選發生爭議，拒絕參加當年的 APEC 峰會。

中國上次主辦 APEC 峰會是在 2014 年，當時兩岸關係相對和緩，台灣時任總統馬英九與北京簽署多項重要的貿易與觀光協議。 圖：張良一 /攝 （資料照）

目前，沒有任何 APEC 成員與台灣維持正式外交關係，美方此次表態，被外界視為對中國日益增強的對台壓力提出明確警告，同時重申其支持台灣國際參與的立場。

