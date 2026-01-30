美中台2026國運預測曝光！命理師揭驚人巧合

生活中心／綜合報導

每60年才出現一次的「赤馬紅羊劫」，恰巧落在今（2026）年，引發外界對丙午年國運、台股走勢以及台海戰爭、中共政局等議題的高度關注。台灣吠陀占星專家李靜唯日前發表最新運勢預測，指出台灣、中國、美國三方的國運，竟罕見出現同步節奏。此外，她還點名「這人」不只是影響世界的人，更是放大衝突與矛盾的人。

李靜唯29日在臉書以「吊人與死神之間，中、美、台的三年共振」為題發文，她表示近期許多人普遍感受到世界氛圍明顯轉為緊繃，各方勢力皆急於突破現狀，卻又陷入停滯與拉扯。若從塔羅與行星能量角度觀察，美中台三方國運在同一時期皆落在「吊人」邁向「死神」的過渡階段，象徵舊秩序無法再維持，卻尚未完全進入新階段，正處於必須承受壓力與重新選擇方向的臨界點。

揭美國、中國、台灣國運驚人巧合

若從行星靈魂密碼層次觀察，李靜唯指出，美中台三方年度核心能量同樣對應在數字「3」，亦即象徵信念、價值與正當性考驗的「木星之年」。她解釋，木星並非單純代表擴張與繁榮，而是會放大一個體系內部是否站得住腳的核心問題，包括權力是否合理、價值是否禁得起檢驗。

此外，她還將如今的星象與1989年進行對照，認為兩者在結構上存在高度相似性。1989年世界同時見證了中國天安門事件與柏林圍牆倒塌，李靜唯認為「歷史不會複製事件，但節奏，會回來」，並點出隨著今年二月群星逐漸向水瓶座集結，再加上日蝕等關鍵能量，相關時間線將再次被喚醒。

命理師揭關鍵角色 點名川普

至於川普為何被點名為關鍵人物，李靜唯解釋川普今年的行星靈魂密碼，恰好也是「木星」；而他的塔羅流年落在「吊人」邁向「死神」的過渡階段，與美國整體國運高度重疊。李靜唯形容川普「不只是影響世界的人，而是被放在這個節奏裡，用來放大衝突與矛盾的人」。

2026關鍵年 台灣遇3大挑戰

實際上，李靜唯先前就發文分析台灣的國運，她當時就示警「木星 × 吊人」是殘酷的組合並斷言台灣將面臨3項考驗，包括「國際關注增加，但行動空間受限」、「價值被看見，但現實必須忍耐」，以及「話語權存在，但每一步都需要付出極高的代價」。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：揭2026「美中台國運」驚人巧合！命理師點名他：一句話震動世界

