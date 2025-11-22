美中在夏威夷舉行海上安全會談 中國不忘警告美方別有挑釁舉動

記者蒲世芸／綜合報導

路透社22日報導，美中軍方在本週於夏威夷舉行海上安全會談，這也是兩國在一連串貿易緊張後，逐步恢復軍事溝通的重要一步。據中國海軍22日公布消息，形容這場會議「坦誠且具建設性」。

根據中國人民解放軍海軍官方社群帳號的說法，這場工作層級會議於11月18日至20日舉行。雙方上一次舉行同類型會談是在今年4月，當時是美國總統川普第二任期以來首次軍事議題工作會談。這類每年兩次的會議，正式名稱為「中美海上軍事安全磋商機制」（MMCA）工作小組。

中國海軍表示，會中主要就「當前中美海空安全形勢」交換意見，並強調雙方展開的是「坦誠且具建設性的交流」。不過中方也不忘批評美軍在台灣海峽與南海進行的「航行自由行動」，強調「中國……堅決反對任何侵犯和挑釁」

此外，雙方也討論了軍機、軍艦之間的「典型海空相遇事件」，希望能協助兩國前線部隊在未來能以更「專業且安全」的方式互動。

外界也注意到，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上個月才與中國國防部長董軍會面，當時美方便對中國在南海及台灣周邊的軍事活動表示關切。

中國近年持續強化在台灣周邊的空軍、海軍與海警部署。另一方面，美國五角大廈則不斷敦促中方提升透明度，包括核武擴張、區域軍力部署等議題，並希望能增加戰區層級的軍事溝通。

