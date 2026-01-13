美中太空競賽戰略揭幕！謝金河：低軌道衞星將成資本市場熱門題、7檔出列

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝



美中太空競賽掀開序幕！財訊傳媒董事長謝金河表示，美中太空競賽是今年的重要賽局，中國以衛星量出手，美國Space X今年會IPO切入，最終目標在獲利極大化。低軌道衞星的布局將是貫穿資本市場一整年的熱門話題。今年從昇達科，華通，燿華，鐳洋，昇貿，耀登，金寶電子等今年都很熱鬧!

謝金河指出，近期中國向聯合國國際衞星聯盟（ITU）提交涵蓋14個星座，超過20萬顆的衞星頻軌申請，這符合中國一貫的國策：美國有的，中國也要有，而且量要讓對手跟不上！到目前為止，美國的衞星有8500顆，中國只有903顆，這次中國一出手就是20萬顆，這個企圖心令人側目。而這也顯示美國和中國在發展太空的策略不同。

廣告 廣告

謝金河指出，美國以馬斯克為首的Space X今年會IPO，市場估計市值會從一兆美元起跳，可能會達到1.5兆美元Amazon的太空計劃也積極展開，台灣很希望能和Amazon合作。美國的太空計劃從市場切入，最終目標在獲利極大化。

中國是國家政策，不在乎有沒有獲利，在追求市場極大化。從市場的角度看，從去年以來的PCB，銅箔基板的勝宏科技，生益科技，滬電等，矽光子概念的中際旭創，新易盛股價上漲都告一段落。最近輪到低軌道衞星的公司股價飆漲。

例如，中國衞星從16.38到109元人民幣，中國衞通從8.7到48.98人民幣，北斗星通從21.01到63.19元人民幣，航天電子，航天發展，雷科防務等，股價漲幅都很驚人。這些企業都是政策扶持的企業，股價如旱地拔蔥般暴起，也代表著國家政策方向。

謝金河說明，13日新竹看神盾集團董事長羅森洲的芯鼎，神盾，羅董事長在趕去南韓的最後一刻特別爲大家介紹神盾在低軌道衞星的布局，看起來這會是貫穿資本市場一整年的熱門話題。今年從昇達科，華通，燿華，鐳洋，昇貿，耀登，金寶電子等，和低軌道衞星沾到邊的公司今年都很熱鬧！

更多太報報導

記憶體暴漲如何因應？ 技嘉葉培城：三大原廠長單護體 對伺服器出貨成長有信心

技嘉旺年會登場！ 葉培城抱怨「技嘉13倍本益比不合理」 宣示今年仍將大幅成長

謝金河：擋軍購也擋了產業！軍工產業是一條寬闊的路