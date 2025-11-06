美中峰會沒提台灣數十年罕見 分析：習近平要等川普訪中再出招

川普與習近平10月30日在南韓釜山會談，兩人步出會場時，川普在習近平耳邊說話。美聯社



美國總統川普與中國國家主席習近平上週會面，出乎意料未談及台灣問題。曾長期派駐中國的美媒資深記者指出，數十年來，中國領導人必定會在美中峰會提出台灣問題，這次習近平不提，只是「長線博弈」，為了在明年4月川普訪中時，向川普真正施加壓力。

《華爾街日報》首席北京特派員魏玲靈（Lingling Wei）撰文指出，中國人是玩「長線博弈」的世界冠軍，最新例證就是習近平在台灣問題上「出人意料的沉默」。

川習會10月30日在南韓釜山會談，事前盛傳中國將要求美方將「不支持台灣獨立」的官方立場改為「反對台灣獨立」；川普行前也曾告訴記者，台灣問題將是會談重點之一。

但雙方會晤後發布的會議紀要中，對台灣隻字未提。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）週日（11/2）播出的《60分鐘》（60 Minutes）專訪中，川普也表示，習近平在會談中並未提及台灣問題；他的說法是，因為習近平深知武力犯台的「後果」。

但在關注美中關係的人士看來，美中峰會竟完全不提台灣，這種迴避方式「太顯眼了」。

文章引述《華爾街日報》前中國分社社長韓村樂（Charles Hutzler）指出，自1990年代以來的每一次美中峰會，都迴避不了台灣問題，中國領導人必然堅持提及。而美方回應也幾乎一致，包括美國長期奉行「一個中國」政策、《台灣關係法》、中美三個聯合公報等等，這也是美國長期奉行的「戰略模糊」政策核心。這套政策一方面嚇阻北京不要入侵台灣，同時也嚇阻台灣不要正式宣布獨立。

文章指出，單是在川普第二任期，中方的作法就有明顯改變。根據官方發布的紀要，在川普就職前的1月17日，以及就職後的6月5日的兩次川習通話中，習近平都提到了台灣問題。在6月那次通話後發布的紀要中，中國外交部特別提到：「習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題。」

然而，此後中方的作法就有所改變。兩人9月19日的通話紀要沒有提及台灣；釜山峰會也完全未提。

文章指出，多位台灣事務觀察人士認為，習近平可能認為這次為時僅約90分鐘的川習會過於短暫，不宜大力推進台灣問題，以免激起美方強烈反對。

分析人士認為，習近平擔心若現在就提出台灣問題，會讓川普的國家安全團隊有數月時間準備，等到川普明年4月依計劃訪問北京時，就可從容回絕習近平的提議。

專家研判，習近平決定等川普來到中方地盤時，直接向他施壓，要求美國打破長期以來的戰略模糊政策，正式聲明美國「反對」台灣獨立、支持「和平統一」。北京希望藉此舉孤立台灣。

分析指，習近平在釜山不提台灣並非讓步，此時的沉默是在蓄力，要在明年4月的的重頭戲中取得主動權。

分析人士也認為，在習近平等待期間，中國在台灣海峽的軍事侵擾不會停止，要藉此向台灣持續施壓。

