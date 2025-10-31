美中情勢趨緩推升油價 下週汽柴油估最多漲3角

（中央社記者曾智怡台北31日電）美國商用原油庫存續降，加上中美緊張情勢趨緩，推升國際油價。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估11月3日凌晨零時起，汽柴油每公升均調漲新台幣0.1到0.3元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元或27.3元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.8元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.8元、超級柴油每公升25.6元或25.8元。

中油累算至10月30日的調價指標7D3B週均價為65.62美元，較上週64.79美元上漲0.83美元。本週新台幣兌美元匯率為30.673元，較上週30.722元升值0.049元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.2元，柴油調漲0.2元。

不過，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調漲0.1到0.3元、柴油調漲0.1到0.3元。台灣中油將於11月2日中午12時正式公布實際調整金額。（編輯：楊蘭軒）1141031