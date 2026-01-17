美中情局長訪委 商討合作建立互信

記者賴名倫／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫15日與委內瑞拉代理總統羅德里格斯舉行會談，商討經濟安全議題。美方匿名官員表示，此行是根據總統川普指示執行，有助建立雙邊互信，緩和美委緊張關係。

雷克里夫15日飛抵委國首都卡拉卡斯，與羅德里格斯舉行約2小時會談，當面傳達川普立場，強調「委國不能再成為美國敵對勢力的避風港，尤其是毒品販運者」。這是美軍本月初出兵緝捕前總統馬杜洛之後，美國政府層級最高的一次訪問，並首度與委國主政者當面對話，美方肯定本次會談為「歷史性進展」。

川普15日雖會晤委國反對派領袖馬查多，但羅德里格斯同日發表國情咨文時，表態願循正式外交模式訪問華府，舉行對話。各方研判羅德里格斯將能緩解美國疑慮，持續主導委國政局。

美國能源部長萊特16日透露，近期可望與委國磋商石油與關鍵礦產協議，並前往委國正式簽約，確保美國有效掌控委國能源主導權。

雷克里夫15日前往委國，這是馬杜洛下臺以來，美國層級最高的一次訪問。（達志影像／路透社資料照片）

羅德里格斯15日發表國情咨文，宣布將與美進行外交對話，並吸引外資進入委國石油產業。（達志影像／美聯社）