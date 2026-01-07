美中情局「頭號雙面諜」艾姆斯獄中過世 貪財洩密讓12名線人喪命

即時中心／徐子為報導



美國史上最惡名昭彰的前中央情報局（CIA）反情報官員「雙面諜」艾姆斯（Aldrich Ames），這週一（5日）證實於獄中過世，享壽84歲。他生前為金錢利益向蘇聯（及俄羅斯）出賣機密，導致12名為美方工作的蘇聯線人遭處決或死於非命，重創冷戰晚期的美國情報網，東窗事發後他被判處無期徒刑，餘生在獄中度過。





根據外媒報導，艾姆斯在CIA任職達31年，曾任中情局反情報小組蘇聯分部主管，他與妻子羅薩里奧（Rosario）在1985年至1993年間，將大量機密文件與線人名單賣給蘇聯與俄羅斯，換取報酬逾250萬美元。



《自由時報》編譯指出，艾姆斯提供的情報，讓蘇方得以系統性逮捕、處決反間的蘇聯官員，導致美國在蘇聯的情報網「幾近癱瘓」。不僅如此，他還長期提供虛假情報誤導CIA高層，間接導致雷根（Ronald Reagan）、老布希（George HW Bush）等歷任美總統接收錯誤戰略資訊。



艾姆斯之所以會落網，是因為其生活花費與公務員薪水不相襯，調查人員發現，這對夫婦在瑞士銀行擁有秘密帳戶，駕駛豪華的捷豹（Jaguar）轎車，每年的信用卡帳單更高達5萬美元（約折合新台幣150萬元）。



當時艾姆斯案爆發震驚全球，時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）嚴厲譴責此案嚴重傷害美俄關係。



如此，這位美國情報界「超級內鬼」在聯邦監獄中結束其爭議的一生。





