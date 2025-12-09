美中戰略趨同？解讀美國國安戰略的潛臺詞

圖片來源：Associated Press

翁履中 / 美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

川普政府近期公布2025年版《國家安全戰略》(NSS)。白宮雖未刻意宣傳，但這份文件所呈現的戰略框架，足以成為各國理解川普時代美國外交與安全政策的重要指引，也特別值得臺灣深入分析。文件中「臺灣」被提及八次，創歷史新高，引發臺灣社會廣泛討論。然而，若僅以「提及次數」作為判斷美國對臺政策的依據，甚至視為美國保障臺灣的象徵，可能忽略了真正關鍵的戰略訊號：美國為何提臺灣？這背後反映的國際政治邏輯，究竟正在發生什麼變化？

從歷屆NSS來看，小布希時期提臺三次、歐巴馬幾乎不提、拜登提七次，如今川普提升至八次。這確實彰顯臺灣在美國印太戰略中的重要性日增。但臺灣的重要性從來不是基於民主價值或情感，而是源於臺灣的結構性功能：半導體產業的關鍵地位、島鏈戰略的樞紐、以及攸關全球供應鏈與海上交通線的穩定性。這些因素直接牽動美國的科技優勢、軍事準備與經濟安全，使臺灣成為美國戰略盤算中不可或缺的一環。

換言之，臺灣的重要性是建立在「大國角力和利益交集」計算之中，而非「美國想保護臺灣」的情感承諾，這是理解美國戰略的必要起點。美國對臺灣的需求確實可能比情感性承諾更能影響美國政策，但它也提醒臺灣：一旦自身的戰略價值下降，臺灣便更可能在大國交易中處於不利位置。

本次NSS更發人深省之處，是美中兩大強權的戰略邏輯正出現驚人的「趨同」(convergence)。本份文件一開場便反思冷戰後美國政治菁英「高估」(Overestimate)美國的能力，主張國家應聚焦核心利益、避免戰略過度擴張。這種思維實際上與中國改革開放以來逐步形成的「國家能力與目標匹配」邏輯相近，更與北京近年強調的「底線思維」相呼應。川普提出「富國強兵」、「利益優先」、「實力匹配」，北京則強調「綜合國力」與「核心利益」不可受損。

若暫時拿下意識形態的濾鏡，或許會發現美、中兩國正在往同一方向邁進：雙方皆逐漸拋棄帶有普世價值或革命情懷的理想主義外衣，轉而回到最傳統的國際政治邏輯：國家利益至上。從文件中可以看到，川普團隊明確提出希望與中國建立「真正互惠的經濟關係」，同時採取「區隔化管理」來處理雙邊關係：經濟尋求互惠、科技降低依賴、供應鏈提高韌性、軍事維持威懾。美國已經準備好與中國進入一場長期、可控、且以利益為底的競合，而非單純的對抗。

在美中戰略邏輯高度務實且趨同的環境下，臺灣更需看清現實：NSS的潛臺詞並非「美國會保護盟友」，而是「美國會保護美國」。臺灣的地位提升意味著臺灣進入美國成本效益分析的核心；但同時也意味著臺灣將面臨更高程度的要求與更緊密的政策綁定。

因此，臺灣對此份NSS的重點不應是「被提及八次」，而是必須理解其背後的戰略計算。面對大國競爭新常態，臺灣不能以情緒化的方式看待國際局勢，也不能陷於單一敘事之中。臺灣必須建立與美國打交道的務實認知，理解美國如何定義利益、如何排序利益，並依此強化自身的議價空間與不可替代性。

同樣地，臺灣也需面對另一項結構性的現實：兩岸關係仍是臺海穩定的核心變數。既然美中雙方都回歸「利益導向」，臺灣的兩岸政策也不能停留在意識形態的對抗。我們必須讓北京理解，維持臺海和平符合其「核心利益」，而躁進的衝突將損害其發展機遇。唯有在美中兩強的利益交集點中尋找平衡，強化自身的不可替代性，並保留戰略彈性，臺灣才能在這場以「自身利益」為核心的大國角力中，確保臺灣的自主和百姓的安全。

這份川普的新國安戰略，既是臺灣安全地位提升的證明，更是對臺灣戰略智慧的關鍵測試。執政者應以全局視野與務實判斷，讓國家利益成為唯一指引，不以短期聲量取代長期戰略。臺灣社會也要以冷靜與智慧看清局勢以凝聚共識，並理解各種選擇的代價與責任。■