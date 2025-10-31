美中戰術性休兵 中國用「土、豆、尼」先換美國降低關稅

川習會落幕，美國財長貝森特爆料，美中貿易協議預計最快下周完成簽署。（示意圖／Pexels）





川習會落幕，美國財長貝森特爆料，美中貿易協議預計最快下周完成簽署。中國用稀土、大豆、芬太尼換取美國降低關稅，雙方戰術性休戰一年，儘管台灣、南海和AI不在這次的談判議題中，但等到明年四月川普訪中，恐怕難以迴避。

美國總統川普結束亞洲行搭機返美，沒想到亞洲亂流實在太強。記者vs.美國總統川普：「是很困難的情況，你們知道他們會看川普，他們一定會說，他看起來不太好，他在發抖，我可沒有發抖喔，但人們會以為我在發抖，（總統您挺穩的）。」

川普幽默自嘲，但他其實在美中之間的亂流，或許也找到了平衡方式。美國總統川普：「對兩個強國來說，這是一次很好的會晤，這才是我們應該與另一個強國相處的方式。」

川普不但一如中國所願，認同對方是強國，還暗示了會尊重中國的勢力範圍。川普在明年四月即將訪華，外界現在認為在前期的商業以及經濟問題談妥之後，第二輪比較棘手的地緣政治議題，可能就會拿出來談了。

美國財政部長貝森特接受福斯新聞訪問時表示，川習協議中的一大兩點，就是中國將採購1200萬噸大豆，協議最快下周就能簽署。福斯財經新聞主播瑪麗亞vs.美國財政部長貝森特：「（部長，請問與中國的協議何時會正式簽署），我們已經完成了，昨晚半夜時，吉隆坡協議就已經敲定，我預計最快下週就能完成簽署。」

延緩一年的稀土協議，將美中貿易爭議推向暫時停火拿到緩衝時間各自強化實力，還沒談的台灣問題，明年四月川普訪中，可能在中國主場再也避不了。亞洲政策專家派翠西亞：「這只是暫時性的停火，不是永久或全面性的協議，雙方的立場基本上，又回到了今年稍早衝突升溫之前的狀態。」

川普用自訂的關稅刪刪減減，換取中國用真金白銀買大豆處理芬太尼，美中迫於現實暫時休兵，但南海、台灣、AI爭霸，仍是還沒解答的問題。