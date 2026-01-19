美中才剛休戰，美歐關稅戰風雨欲來！歐盟討論「對美徵收930億歐元關稅」，又怕得罪川普麻煩更大

川普對吞併格陵蘭的執念日益加深，甚至不惜動用關稅對付歐洲盟友，希望藉此逼迫丹麥同意「購島計畫」。但《金融時報》18日指出，歐盟各國正考慮對美國開徵價值930億歐元的關稅、甚至限制美國企業進入歐盟市場，以此回應川普對北約盟邦的威脅。《金融時報》指出，美國與歐盟的互動顯示，跨大西洋關係已面臨數十年來最嚴重的危機。

​川普17日晚間宣稱，從2月1日起，將對丹麥、英國、挪威等八個歐盟國家的進口商品加徵10%關稅，直到丹麥允許美國接管格陵蘭為止（6月1日還要加碼到25%）。這八國上週派遣部隊前往格陵蘭進行軍事演習，讓川普認為無法接受。​



廣告 廣告

英國《金融時報》引用參與規劃的歐洲官員說法，表示關稅措施目前仍在討論階段，希望為歐洲領導人本週在達沃斯世界經濟論壇提供更多籌碼，甚至能向與會的川普當面叫板。不過歐洲各國也擔心北大西洋公約組織就此出現深刻裂痕，因此他們正在探索折衷方案，以免對歐洲安全甚至是生存構成威脅。多數成員國也主張，在針對川普的威脅進行直接報復之前，應先與美國政府展開對話，設法先讓緊張局面降溫。

《金融時報》指出，其實關稅清單去年已擬定，但為避免全面貿易戰爆發而暫緩實施至2月6日。除了重啟關稅清單的議題，歐盟27國大使18日也討論了動用「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，簡稱ACI）的可能性，試圖限制美國企業進入歐盟內部市場。一位知悉討論內容的歐洲外交官表示：「若事態持續惡化，我們手邊有明確的反制手段⋯⋯（川普）正動用純粹的黑手黨手段」、「同時我們也呼籲保持冷靜，也給他一個退讓的機會。」

歐洲官員們表示，他們希望傳遞的訊息是「胡蘿蔔加大棒」。

法國政府則呼籲歐盟動用ACI反制 ，這項機制自2023年通過後就從未使用，包含投資限制條款，可對美國科技巨頭在歐盟提供的服務等出口實施限流措施。​法國政府一名官員表示，巴黎與柏林正協調聯合應對措施，兩國財長19日將在柏林會晤，隨後前往布魯塞爾與其他歐洲夥伴國舉行財長會議：「在法國擔任主席國期間，這項議題也將與所有七大工業國組織夥伴國進行磋商。」​

此外，西方國家的國家安全顧問將於19日下午在達沃斯舉行會議，不過原定聚焦於烏克蘭局勢及結束俄羅斯入侵的和平談判，現在恐怕要騰出時間先討論格陵蘭危機。川普將於21、22日出席達沃斯論壇，除了參與西方國家支持烏克蘭的廣泛討論外，也將與歐洲領導人舉行私下會談，包括歐盟委員會主席馮德萊恩。丹麥總理弗雷德里克森（Mette Frederiksen）則表示：「我們希望合作，尋求衝突的一方並不是我們。」

更多風傳媒報導

