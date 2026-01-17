美中持續出招相互反制...對等關稅成對中武器...《日經》：高關稅、擋併購壓迫讓國家、企業關係轉變
美中貿易戰持續進行，在美國對全球祭出對等關稅政策，透過高關稅、阻止併購限制他國涉中企業，荷蘭安世半導體公司（Nexperia）即為其中一個案例。《日經》報導，這也顯示過往國家與企業的關係正在發生轉變，美中持續對立對他國經濟安全保障帶來的風險難以忽視。
以下為《日本經濟新聞》全文報導：
現在是一個國家開始介入企業經營的時代。美國川普政府透過高關稅與阻止併購等手段，強化保護主義；中國則將稀有資源作為武器，企圖掌控供應鏈。在美中爭奪霸權的「新重商主義」之下，國家與企業的關係正逐漸改變。
荷蘭政府介入，中國採取反制措施，去年10月，一家源流可追溯至飛利浦、總部位於荷蘭、由中資持有的半導體製造商「Nexperia」，引發全球震盪。原因在於荷蘭政府出手介入，導致全球汽車生產陷入混亂。
事件起因是美國政府將 Nexperia 列入管制對象。荷蘭政府隨後將該公司置於政府管理之下，掌握經營權，並要求撤換中籍高層。中國則以反制措施回應，停止從 Nexperia 工廠出口半導體，汽車零組件供應鏈因此癱瘓。
10 月底的美中領袖會談後，美方放寬相關管制，中國恢復出口。荷蘭也解除政府管理，但汽車零組件的供應短缺問題至今仍未完全解決。
Nexperia 事件凸顯了各國在應對中國企業時所面臨的困難，也再次提醒外界，美中對立對經濟安全保障帶來的風險不容忽視。
歐盟於 12 月公布經濟安全政策文件，內容包括擴大經濟安全風險評估，以及深化歐洲各國政府與企業間的合作。
歐盟委員會負責經濟安全政策的執行副主席比爾克南表示，供應鏈全球化在某種程度上帶來了脆弱性。無論是半導體或人工智慧等先進技術，過度依賴單一國家或單一企業，風險都非常高。
另一位歐盟官員則指出，與可信賴的夥伴國共同建構供應鏈同樣重要。為了避免中國出口限制等衝擊，將供應鏈轉移至友好或理念相近國家的做法，被稱為「友岸外包」。
「第二個 Nexperia」？日本面臨的兩大風險
那麼，日本是否也可能出現「第二個 Nexperia 問題」？日本政府的經濟安全官員坦言，不能排除這種可能性。
風險主要有兩項。第一是技術與資訊外流，第二是外資併購。這兩點正是 Nexperia 事件中引發爭議的核心。
2022 年通過的《經濟安全保障推進法》，針對重要物資的穩定供應與先進技術的研發支援作出規範。在政府認定有必要時，國家可介入企業經營。
然而，若企業認為與外國合作比接受政府支援更有利，政府便缺乏實質留人的手段。即便是在技術研發方面，一旦企業退出國家支援體系，政府也難以阻止其後續動向。
戰後日本長期重視自由經濟，除競爭法或企業破產處理外，國家直接介入企業經營的案例並不多。雖然《經濟安全保障推進法》開啟了介入空間，但政府相關人士表示，是否實際介入仍需極為審慎的判斷。
外資併購的防範措施也仍在發展中。政府依據外匯及外國貿易法審查外資對日投資的風險，但實際下令中止的案例，僅有 2008 年針對英國投資基金增持 J-Power 股份的那一次。
自民黨與日本維新會於去年 10 月的聯合執政協議中，明記「力求在 2026 年通常國會成立日本版 CFIUS（美國外國投資委員會）」。未來將研議修法，加強投資審查體制，以抑制安全保障風險。
日本的經濟安全政策過去多以中國為假想對象。然而，川普政府即使對同盟國也課以高關稅，並強化偏離國際規則的本國優先主義。以安全保障為名扭曲自由貿易，甚至不惜與他國發生衝突。
日本製鐵併購美國鋼鐵公司一案，也被 CFIUS 判定存在國家安全風險。雖然去年 6 月完成併購，但美國政府取得可否決重大事項的「黃金股」，對經營設下限制。
川普所稱的「G2」美中兩國，GDP 合計占全球四成。要避免被大國的重商主義政策牽著走，唯一的出路是建立不依賴特定國家的供應鏈與產業結構。日本必須與歐洲及亞洲的理念相近國家深化合作，以平衡美中兩強。
政府介入需具透明性，不應重回區塊經濟
針對日本應採取的經濟安全政策，本文訪問了同時參與政府專家會議的阿部克則教授。在思考企業監管或政府介入與自由經濟活動之間的平衡時，有三項關鍵要素。
第一，不阻礙民間企業的創新與經濟效率。
第二，確保企業具有預測可能性。
第三，使政府決策過程保持透明。
日本在第二與第三點上具備優勢。相較之下，川普政府與中國的習近平政權缺乏預測性與透明度。即便採取介入主義，也必須顧及這些要素，否則將抑制企業經濟活動。
要維持日本企業的國際競爭力，遵守自由貿易協定與世界貿易組織的規則至關重要。尊重現行國際秩序，反而更容易在經濟安全議題上獲得國際支持。
日本並不存在如荷蘭那樣，能立即將企業置於國家管理下的法律，因此主要透過《經濟安全保障推進法》與外匯法因應。
投資管制同時具有防止技術外流的意義。即使與理念相近國家進行共同研發，也必須防範技術與資訊外洩。除了事前審查外，事後監督機制也應強化。
國家也有必要詳細掌握重要物資供應鏈的結構，這需要完善的情報機構作為支撐。
在 Nexperia 案例中，荷蘭政府或許未能充分掌握中國反彈對供應鏈的實際影響。高市早苗首相正在研議的國家情報局，以及透過修法成立的綜合智庫，將有助於補足這一缺口。
目前理念相近國家的合作，與戰前的區塊經濟在對外壁壘高度上截然不同。除美國外，多數國家並未採取高關稅政策。
日本與歐盟持續透過擴大自由貿易協定，增加合作夥伴。只要這樣的外交路線持續，世界重返區塊經濟的可能性不高。
記者觀察：日本的「信任」成為優勢
近日筆者前往布魯塞爾，學習歐盟的經濟安全政策。在經濟安全的立場上，日本與歐洲相當接近。歐盟重視夥伴關係，試圖透過理念相近國家的合作突破困境。
一名歐盟官員表示，如果翻開字典查「信任」這個詞，一定會看到日本的名字。另一位官員也多次提到「對日本的信任」。日本重視國際協調的姿態，已清楚地傳達給世界。
在美國總統可以公開表示「國際法並不需要」的時代，能夠單靠自身推動安全保障與經濟安全的國家並不多。尋找並鞏固重視協調與信任價值的夥伴，或許正是日本在「力量時代」中生存的關鍵。
