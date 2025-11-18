美中搶攻中東航空市場 川普要賣沙國48架F-35戰機

美國總統川普。（圖／美聯社）





中東最大規模的杜拜航空展，正熱烈展開。中國製的飛機包括軍機與民航機在內是展覽的一大亮點，搶攻中東航空市場的企圖心相當強烈。而美國也不甘示弱，川普總統將向來訪的沙國王儲，出售最先進的F-35戰機，而且一次就賣出48架。

機翼漆著黑白紅綠四色，阿聯空軍的「騎士」飛行隊，在杜拜航空展，進行精彩的花式飛行表演，在空中畫出一個大大的愛心，還是六機編隊飛行，機尾噴出三色彩煙，阿聯空軍換裝，中國製的「教練十」，高級教練機首度公開演出。

美國波音飛機公司推出最新的B-777X客機，也來空中炫技，對部分中東國家來說中國製的飛機更具吸引力，除了教練十，中製的「翼龍X」無人機也首度在境外航空展亮相，中國近年來極力推銷的C919民航機，也是第一次在中東地區登場，要搶奪美國波音公司與歐洲空中巴士的民航機市場。

和中國處處競爭的美國也要搶做中東的生意，而且要靠大老闆川普，沙烏地阿拉伯王儲「沙爾曼」要在18號訪問華府，川普最重要的任務就是對沙國出售，48架先進的F-35戰機。

中東地區目前只有以色列擁有F-35戰機，一但沙國也建立相同機隊將打破以色列在中東，軍力獨霸的局面。

杜蘭大學政治系副教授萊博：「總統的一些支持者強烈希望與以色列，實現關係正常化，但總統本人似乎願意達成一些附加協議，而不是將其作為談判的核心。」沙國與中國關係向來良好，因此先進戰機的技術有可能會流入中國手中，反而會讓美國得不償失。

