美中時隔7月海上軍事磋商 皆認為有助避免誤解、誤判

川習會後，美中兩軍時隔7個月在美國夏威夷舉行「海上軍事安全磋商」，美國印太司令部表示，會議著重降低不安全或不專業的接觸風險；中國海軍則重申，堅決反對以航行和飛越自由為名，危害中國主權和安全的行為。而雙方一致認為，相關互動有助美、中海空軍避免誤判。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說明，「一個對話的機制是各自表述立場，儘可能的就是把這種軍事衝突的風險給降低，但是中國的這種說法是沒有《國際法》上根據的，那這也是美軍在近年來，邀集更多友盟國家的船艦都穿越台海的主要原因。」

該磋商機制，是美中在1998年成立的制度化對話平台，而以往是否如期穩定召開，與兩國氛圍有關。

另一方面，中日關係緊繃，中方再宣布11月23日至12月7日，一連兩週要在渤海水域進行實彈射擊。

日本防衛大臣小泉進次郎則在上任後，首次到訪沖繩，指出日本周邊安保環境日益嚴峻，強調加強西南地區的防衛力量相當重要。

日本防衛大臣小泉進次郎說道，「我將前往宮古島、石垣島以及與那國島。」

而中國台施壓動作也不間斷，日前以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝令，但沈伯洋以實際行動展現無所畏懼。

民進黨立委沈伯洋表示，「我現在人在荷蘭的海牙，那我給大家看一下，我在這個ICC（國際刑事法院）。真的非常地諷刺，就是說作為民主的守衛者，結果我現在反而被獨裁政權所通緝。」

特別在審判獨裁者的荷蘭海牙「國際刑事法院」前拍攝影片，沈伯洋和范雲一同出席「國際自由聯盟」執委會，並和多國議員政要分享中共對台的威脅挑戰，期盼讓國際盟友持續關注台海和平穩定。