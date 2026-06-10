美中晶片戰升溫！美擬防堵台積供貨紅鏈漏洞

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美國跨黨派議員要求川普政府敦促台積電等晶圓代工廠，防堵中國企業透過海外子公司取得先進AI晶片。（圖／東森新聞）





美國跨黨派議員向川普政府致函，希望要求台積電堵住「紅鏈漏洞」，避免為中國企業海外子公司生產先進AI晶片。對此，台積電目前沒有回應，經濟部則強調，將持續強化高科技貨品出口管理，推升企業合規成本。

精密儀器掃描，每片晶圓層層把關，台積電晶片全球第一，但在美國圍堵政策下，不只輝達，往後連台積電也可能遭到控管。

根據路透報導，美國跨黨派議員致函美國商務部，要求敦促台積電等晶圓代工廠加強規範，以防為陸企海外子公司生產先進AI晶片，還說如果沒有解決這漏洞，等於大幅削弱美國限制中國所有相關「取得先進運算能力」的措施。

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美國防堵灰色地帶延伸防護網，加強防弊力道。畢竟看看輝達，雖然早就祭出限制，但中國仍舊透過海外空殼公司第三地洗產地，或遠端向美國雲端公司租借算立，間接用到輝達晶片。台經院產經資料庫總監劉佩真說，「如果台灣全面配合美方，完全去防堵中國的AI晶片客戶，其實還是會對台灣部分中小型的一些晶片業者，乃至於一些半導體通路商，造成業務上的一些影響。」

對此，台積電尚未回應，不過經濟部表示，政府將持續強化台灣戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制趨勢，保障國家安全。目前台美雙方正持續針對高階晶片納管等議題進行磋商，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，未來如果推動這一項新的管制，本質上其實會比較犧牲部分中國市場的彈性。

台積電坐穩全球晶圓代工龍頭，除了面對地緣政治風險，也得承受成本上升壓力，台積電高層鬆口「不排除漲價的可能」，這背後牽動全球AI基礎設施建置成本，未來從伺服器到消費性電子產品，終端售價恐怕都將受到影響。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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