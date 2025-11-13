美中暫停徵收港口費 海運市場新利基

波羅的海交易所市場分析報告指出，美國和中國暫停對彼此關聯船舶徵收港口費用為期一年，對貨櫃航商及托運人帶來新的市場利基。由於耶誕節將屆，未來幾周將是從中國進口貨物以確保在歐美耶誕節前到貨的最後機會。

近期海運運價出現顯著上漲，FBX01航線（中國／東亞―美國西海岸）在上周初上漲近一千美元（五○％），並在上周末達到二九五六美元。FBX03航線（中國／東亞―美國東海岸）是唯一一條遠東出口運價在上周下跌的航線，下降九十六美元，收在三五三二美元。FBX11航線（中國／東亞―北歐）環比上漲一六七美元，收在二四二六美元。FBX13航線（中國／東亞―地中海）環比上漲五○六美元，達到二八四○美元。

CMACGM宣佈從十一月下半月起將FBX13對應服務費率提升至三千美元區間，其他船公司是否跟進，仍待觀察。