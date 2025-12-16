美中欲推動「半導體一條龍」政策 林本堅示警：人才供需落差達15倍！嚴重失衡

清大半導體學院院長林本堅出席崇越捐贈半導體模型予清大的記者會，會後接受媒體聯訪。李政龍攝



清大半導體學院院長林本堅今表示，全球有三、四個國家都想推動「半導體一條龍」政策，將導致半導體人才供需嚴重失衡，需求是供給的15倍之多，這個缺口很難填滿。

林本堅今日（12/16）出席崇越捐贈清大三座半導體模型的典禮，會後接受媒體聯訪，提到台灣半導體人才供需失衡的狀況。

他以清大半導體學院為例，學院每年招生約80位，已畢業兩屆學生「都被聘光了」。目前業界對人才需求極高，估計缺口已是成千上萬，「企業現在飢不擇食，任何與理工沾上邊的都被聘用」。

他進一步指出，現在全世界有三、四個國家都要推動「半導體一條龍」發展政策（意指材料、設備、設計、生產製造、封裝都在同一個國家），這導致全球人才需求是目前供給量的15倍，這個缺口很難填滿。林本堅說，倘若台灣也要實施一條龍政策，那就需要更多人才。

媒體問到，學院訓練國際人才議題，林本堅表示，清大半導體學院不會拒絕國際生，也有少數外籍生在學院上課，但目前確實大部分都是本地生。

他也提到博士短缺問題。理工科學生獲得碩士學位後就進入業界，沒有人要繼續攻讀博士，將導致教師短缺。未來十幾二十年後，沒有足夠的博士師資去教導下一代學生。

林本堅也直言，台灣教授薪資比美國、香港，甚至比中國大陸少「好幾倍」，這是不爭的事實；也成為年輕人畢業後就進入業界，不想攻讀博士、成為教授的主因。

