美中止「星座級」後續建造 預算轉用新艦艇

記者賴韋廷／綜合報導

美國海軍部長費蘭25日宣布中止星座級巡防艦後續建造計畫，僅保留首艦「星座號」（FFG 62）及2號艦「國會號」（FFG 63），取消尚未開工的4艦，以便將預算轉用於建造新型艦艇、加速海軍現代化戰力更新。

費蘭在聲明中表示，「海軍必須重塑艦隊的建造與部署方式」，而第一項重大決策，便是從星座級計畫「進行戰略性轉向」，並根據擴充艦隊規模考量，將預算轉移給新艦計畫以確保戰備能量。因此，美海軍決定只執行已下訂的前2艦建造作業，而國會批准的76億美元撥款，剩餘的50億美元預計轉移至新水面艦研發計畫、並用於提升造艦與交付效率。

星座級計畫選定法義合作的「歐洲多任務巡防艦」（FREMM）為設計基礎，透過既有設計降低研發成本，首艦「星座號」原定2022年開工、2026年交付。但造艦時程因多次修改與變更設計而大幅延宕，「星座號」目前建造進度僅10%，單艦成本也由10億美元（約新臺幣309億元）飆升至14億美元，迫使美國海軍做出這項重大決策。

芬坎特里造船集團證實已和美國海軍達成協議，將繼續建造1、2號艦，維持「馬里涅特造船廠」（FMM）造船能量，但也透露有意參與未來新型艦艇競標計畫。

美國海軍決定中止星座級巡防艦後續造艦計畫，僅保留前2艦。圖為首艦「星座號」想像圖。（取自芬坎特里集團領英）