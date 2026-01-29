美中注意力內轉，台灣應加速國防革新
⊙賴怡忠
結合再優先派與自制派主張的美國新國家防衛戰略
一月二十三日川普政府公布其國家防衛戰略（National Defense Strategy），這是繼去年底公布美國家安全戰略後，根據國安戰略的指導而在國防領域的展示。其基調與國安戰略完全一致：本土防衛與西半球優先，接著是印太區域，然後是歐洲、中東以及非洲。需要注意的是，西半球不被認為是外國事務，而是與本土防衛直接相關的議題，性質與印太、歐洲、中東以及非洲等不太一樣。
國防戰略提出四個主要對美威脅：中國、俄羅斯、伊朗、北韓。但對這些威脅對應方式都不太一樣。對中國威脅部分，主張美國應該在此區域具備足夠軍力以避免中國支配第一島鏈，以保護美國以及美國在印太的盟邦與夥伴之利益。對俄羅斯部分，則處理俄羅斯對美國的直接威脅（俄美是極地鄰國），以及俄羅斯對歐洲的威脅。這份報告主張北約的國防預算是俄羅斯的十三倍（北約26兆美金，俄羅斯兩兆美金），因此絕對可以單獨面對俄羅斯問題。
對伊朗方面，則認為伊朗對中東的威脅能力已大幅降低，雖然伊朗正在積極恢復其威脅能力，但現在已有以色列對中東地區的絕對軍事優勢，以及區域國家（包括沙烏地、阿聯酋等）展現更強與美國合作的意願，因此美國軍事直接介入的需要也大幅降低。至於針對北韓威脅，固然北韓已發展出可以直接威脅美國本土的長程武器，但南韓軍力已經十分強大，具備足夠威嚇北韓的實力，明說希望南韓在防衛北韓威脅應該為主要承擔者（taking primary responsibility），美國在此只要扮演關鍵但有限的協助角色（critical but more limited U.S. support）。
從威脅的處理方式可以看出，川普2.0的國防戰略的資源投入，主要還是針對嚇阻中國，但在對俄羅斯、伊朗、北韓等威脅時，北約的歐洲盟邦，以色列及美國在中東願意合作的夥伴，以及南韓本身，會是安全責任的主要承擔者。
與川普第一任的國防戰略不同，那份戰略提到美國要負責的事務不僅是針對國家威脅，還要維繫一個在「全球」範圍內對美國與同盟都是佔優勢的權力平衡，要能嚇阻可能對美國及其「所有」同盟夥伴形成的威脅，要防止恐怖主義擴散、非國家行為者取得大規模毀滅性武器等，各色任務不一而足。第一任的報告也高度重視美國的同盟體系在美國防衛政策的重要性。但這些在川普2.0的公開版防衛戰略都沒有觸及。特別是在歐洲、中東、韓半島安全議題上，美國明顯採取戰略後撤的姿態。因此這是一份結合「再優先派」（re-prioritizer）與「自制派」（restrainer）主張的防衛戰略。
美國對中政策，尋求競爭性共存而非競贏中國
這次的美國對中防衛戰略明顯採取較過去更為自制的立場。不僅防長Hegseth在去年香格里拉對話演講提到不尋求對抗中國、支配中國、羞辱中國、與遏止中國等立場被重述，這份報告還更進一步不再提到要「競贏」中國，而是尋求一種競爭性共存（competitive coexistence）。意即美國雖確認中國是美國的全球競爭對手，但美國不尋求在每一個領域都要贏過中國，而是不要讓中國對美國出現支配性優勢。
文中也提到會在強化嚇阻中國力量的同時，也尋求與中國解放軍的對話與接觸，認為這是「以實力達到和平」（peace through strength）的手段之一。對中國的態度有明顯的自制（雖然不一定軟化），所欲的目標也變得更有限。
強調捍衛第一島鏈，沒有以台灣交換委內瑞拉之說
與過去川普1.0防衛戰略及其他美國過去發布的防衛戰略不同之處，在於這個防衛戰略直接提到「第一島鏈」的捍衛。過去美國提到亞太區域或是印太區域時，不會出現第一島鏈的講法，多以美國雙邊同盟與多邊合作等來處理印太安全議題，這個報告直接提出美國會在第一島鏈建構「拒止性嚇阻」能力與部署，還提到與第一島鏈夥伴及盟邦要形成集體防衛（collective defense），以建構有利於美國及其印太盟邦的權力平衡（但不是對中國具進攻性的絕對支配）。這些對第一島鏈的重視是過去沒看到的，但其目的則是期望可以防止中國對第一島鏈的支配，但不是從第一島鏈對中國的支配能力。
這顯示美國在此是把利益線畫在西太平洋的第一島鏈，不是後撤到第二島鏈的關島甚至是夏威夷，從這個角度看外傳中國在美國「絕對決心任務」（Absolute Resolve）活逮委內瑞拉總統夫婦後，認為可與美國達成中國以委內瑞拉交換美國放棄台灣的想法，應該是不可能會實現了。因為美國的利益線是畫在第一島鏈，而美國安戰略則數次提到台灣是第一島鏈的核心位置。
最好笑的是有人以這篇報告沒提台灣而大作文章，以為美國會放棄台灣，還開始猜猜看四月川習會是否會出現有關台灣議題的第四公報云云。川普第一任的防衛戰略也沒提台灣，但當時就完全沒有這個顧慮，而這份防衛報告也沒提到澳洲、印度，美日同盟。但這不代表美國就將這些盟邦視如敝屣。
但也要注意的是，美國是要維持在第一島鏈阻止任何可能會出現支配美國以及盟邦／夥伴的敵對力量，但不是美國要建構支配敵對方的力量，因此這意味著美國對於第一島鏈處於高度競爭狀態（highly competitive state）是可接受的。日本、台灣、菲律賓等針對灰帶壓迫，可能要更強化自身的應對能力與區域協作聯防體制，且自身需有更主動的回應預期。美國可能會更希望是受直接影響的區域盟邦／夥伴自身要啟動回應，而不是等待美國的許可與幕後協調後才回應。
美國展現戰略自制，中國決定美中關係是否處於對抗狀態
川普1.0提到與中國是大國的地緣戰略競爭關係，拜登政府則承續這個競爭定性，但強調須是有序的競爭，因此希望能夠建立「護欄」（guardrail）以防止競爭失控。川普回鍋後，其川普2.0政府進一步將競爭要求下修，不再提到要競贏中國，而是拒止中國支配第一島鏈。這意味著美國在此展現的是戰略自制，因此美中關係的未來會怎麼走，其實是看習近平怎麼做。如果習近平要動第一島鏈，美國的回應就會很直接與強硬。美國已經明說不會對抗中國，但也在不同場合提到美國也不會畏懼對抗，因此未來美中關係如果會朝向對抗發展，就是習近平的選擇結果了。
美國戰略改變的衝擊-須關注日澳即將在2026推出的國防新戰略文件
今年包括日本與澳大利亞都預計要提出新的國防戰略，一定會反應到它們如何看待美國的新戰略主張，這些綜合效果才會看出川普2.0戰略作為的實質影響是怎樣。而由於川普2.0國防戰略除了提到要南韓在嚇阻北韓上要扮演主要角色外，對於美國在印太的同盟體系隻字不提，因此很難知道除了要求美國盟友在防衛預算要增加，防衛任務的承擔要更重外，外界無法從這個非機密版的防衛戰略知道美國同盟在印太事務會有什麼角色。這也代表之後美國與個別盟邦的對話內容及盟友的回應，會是了解美國在印太的同盟戰略內容的重點。
另一個值得注意的是，這份國防戰略也提到對美國防部／戰爭部的軍武採購與軍力要求建置流程的大改革，這應該是反映了過去幾年美國民間防武工業的外擴發展，以及俄烏戰爭對於大量消耗性武器的需要，與快速的武器改良時間及大幅壓縮的進化周期等演變有關。這份文件更提到希望盟邦與夥伴建立自己的國防生產工業鏈，一方面是為自己，也是為了盟邦防衛工業能力的韌性與非紅化，這對台灣絕對是新的機會。過去被五大公司支配的情形不再，入階門檻有改變，但內容也變得不一樣。美國看台灣的能力與要求也會非常不同。這是我們必須要體認到的。
張又俠、劉振立被逮謠言被證明是遙遙領先的預言
1月24日中國國防部發布官宣，表示張又俠、劉振立兩位中央軍委會委員涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查。因為張又俠是中共中央軍委會副主席，且從2012年第十八屆開始，就在中央軍委會內，十九大後成為副主席，二十大持續連任軍委會副主席。劉振立是在二十大時以聯合參謀部長身分進入中央軍委會。這兩位都是解放軍位高權重的核心，此次會被抓捕，海內外都高度關注。
接著在1月25日的《解放軍報》以一千五百字社論嚴批張又俠與劉振立兩人，說「張又俠、劉振立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響」。
原先在1月20日中共召開省級領導幹部研討班，發現張又俠、劉振立未出席，反而是非政治局委員的張升民出席還坐第一排，這個異常的安排引發議論。由於張又俠與劉振立最後一次公開露面是在去年底12月22日參加中央軍委會晉升上將軍銜儀式，之後就沒有出現，因此當1月20日的省級領導幹部研討班又出現這樣情形時，各種謠言四起。旅美人士蔡慎坤在X（推特）當時就說到張又俠被抓，劉振立可能也有事，這在當時被認為有些匪夷所思，因此被視為是謠言，但四天後這個謠言「再度」被證實，來自蔡慎坤的「謠言」，再度被認證就是遙遙領先的預言。
關於張又俠為何落馬的猜測滿天飛，在資訊不明前也無法知道真假。有人說習近平已經完全掌控軍方，是他對張又俠沒有辦法在2027完成攻台能力建構極為不滿，因此找理由把他抓起來。但問題是如果習近平完全掌控軍方，何必要搞大抓捕弄得人盡皆知，因為直接訓令要他自動退休即可。
《華爾街日報》魏玲玲的報導表示中共內部認為張又俠洩漏核武情報給美方，但這個訊息立即被不少人質疑，包括前美國國防部部長室中蒙台科長唐安竹（Drew Thompson），以及解放軍觀察家牛犇（Neil Thomas）都對此表示疑問。認為在操作上不太可能。這更可能是中方內部意圖以此罪名攻擊張又俠的操作，而不一定真有其事。
如果我們看解放軍報社論定調，提到五個嚴重，首要指張劉兩人「嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托」，其次是「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。這比較能提供中共逮捕張劉的觀察視角。當講到破壞黨中央與軍委的信任重托，還講到破壞軍委主席負責制，都直接與習近平相關，也代表這個逮捕與張、劉和習近平的個人關係有關。
在過去一年當軍委副主席何衛東、軍委委員苗華被逮捕時，因為何苗都是三十一軍出身，是過去習近平在福建、浙江、上海服務時的南京軍區嫡系，因此他們的下馬被認為是與張又俠對抗不成而被捕的結果，也出現到底張又俠與習近平是合作還是對立的猜測，代表了習近平與張又俠是存在矛盾關係的。在這個解讀下，張習的對立遲早會表面化，也是以這個角度理解為何張又俠會被逮捕。
在何、苗被逮捕時，同樣的《解放軍報》社論，就是以腐敗來攻擊這些人，沒有其他理由。與對張又俠、劉振立將罪名連結到軍委主席負責的問題上，其指控強度的差異很大。也更坐實四中全會九上將被逮捕是習親信軍系被清洗，現在對張、劉的逮捕則是四中全會後的反清洗的說法。
當然這個說法不代表習近平失勢，畢竟習近平權威依舊沒被挑戰，相反的，這些大逮捕會空出更多空缺，讓習近平有更多餘裕透過晉升上將來籠絡年輕軍人，並將解放軍高層盡納其囊中。因此反會加強習近平在軍中的權威。
四中全會幹掉九上將，軍委會只剩兩人，解放軍將出現大株連
去年十月底四中全會時，中國一次幹掉九位上將，包括中央軍委會副主席、中央軍委會委員，政治工作部常務副主任、聯戰指揮中心常務副主任、東部戰區司令、陸軍與海軍政委、火箭軍司令、武警部隊司令等人。而據說之後牽連有近一千四百位的將官與資深軍官。當時震撼程度之大已經讓外界傻眼，但是這次直搗中央軍委會，現在中央軍委會只剩兩人：習近平以及去年底甫升上軍委會副主席的張升民。去年是九位上將被抓讓人印象深刻，這次則是軍委會核心被掃光。
以張又俠從十八屆軍委會任職至今，其對軍隊影響極大，顯示此案未來也會株連甚多，因此對資深將官的抓捕不會停止。意即逮捕張又俠、劉振立兩位是新一波清洗的開始，不是去年至今軍中肅貪行動的結束。
對台動武的時間被後推，但解放軍對外作為將會更行險激進
從去年到現在已經有這麼多軍人被捕，而且範圍包括政委與作戰單位的指揮官。這對中國解放軍的指揮統御一定會有影響。一般預估其對台動武的時間，會因此被迫後延起碼兩到三年。但因為換上來的軍人將會更忠於習近平指導，因此其對台作為的壓迫性不會減輕，針對性與攻擊性也會更強。
與此有關的是，當作戰時序被迫延遲，但又要維持對台壓力，生怕被台灣看破解放軍現在新手指揮的困境，因此其對台的灰帶作為會大幅增加，強度也會直線上升。但是有些作為應該不是這些前線軍人有意挑釁，而是為了應付習近平要求的求生本能，但其結果可能導致對台海出現更大與更危險的軍事操作。
但也因為無意尋釁，而是應高層要求必須採取某些作為，顯示其也無意升高衝突。因此當面對中方派出來具高度危險性與攻擊性的行為時，應採取的對應方式就不是避免攖其峰，因為這個作為往往只會讓習近平認為施壓有效，進而會更進一步施壓。台灣應該利用中國無意發動戰爭的基本心態，在中方的灰帶操作上採取較強勢的應對作為，透過升高壓力以迫使對方降級（escalate to de-escalate），也讓這些被迫站在第一線的解放軍官可以順勢利用台灣的強勢反應，來說服其上級改弦更張。我們必須將中國強化灰帶作為的意涵看得更深，不僅這代表中國對台灰帶施壓的強化，也代表中國實際上是無意，或是沒有能力發動對台戰爭，因此才會訴諸更強化的灰帶作為。而這個理解對於如何回應是個很重要的決斷參考。
台灣對中情報戰與國防革新出現機遇期
攻台時間被推遲，台灣要做的是利用這個新空檔快速強化防衛力量，快速強化社會韌性以推進備戰準備，因此這個國防革新的機遇期是台灣生死關鍵之所繫，絕對不能浪費。因為當中國度過這個軍事指揮領導統御的空窗期後，再來對台灣就不會客氣直接出手了。
此外，既然解放軍內部動盪人心浮動，每個將官都人人自危，此時反而是策反解放軍與發展人因情報戰的好時機。雖然人因情報的風險與不確定性最高，但中國高度不透明的政治體系，人因情報可能還是發展成功鬥爭最關鍵的一環。以色列對伊朗的情報工作做到伊朗核心的最高層，美國活逮委內瑞拉總統夫婦，靠的更是深埋在最核心的人因情報資產。訊號情報、數據資料分析、人工智能輔助，永遠只能做到一個程度，對於像共產黨這樣不透明的體制，人因情報才能提供理解其決策邏輯與預測未來形勢發展的關鍵資訊。
美國國防戰略顯示對中國採取的是相對克制態度，不要求競贏，只要求防止中國支配第一島鏈，但華府也明言不會放棄第一島鏈，並會以建構拒止性嚇阻的能力為投注第一島鏈防衛的目標。而中國陷入軍方領導層大清洗的陰影中，注意力內捲是必然，灰帶作為的強度會加高，但短期內發動戰爭的動機是在下降。這個趨勢有可能帶來美中對立的緩和，但卻不是出現對台承諾的降低。這是台灣強化國防，發動改革的重要機遇期。
此外，美國國防戰略的改變很有可能會帶來對同盟的戰略定位及操作模式的改變，美國明顯期待同盟會有更主動角色，會承擔更大的反應決策，也更會是首要的反應者。這對於台海防衛上是否對台灣軍方有新的操作期待，這是需要關注的重點。畢竟連已規定好的美正韓副的美韓同盟體系，都出現美國希望南韓採取主要防衛者與反應者的角色下，其他美國並未擔任主指揮官角色的同盟或是夥伴，可能被預期在防衛上要有更具主導性的決策方式。而在軍工產業改革與國防採購與能力建構的革新議題，也意味著美國正出現新的軍工關係與武獲操作模式，不僅提供台灣國防產業新機會，也提供國防自主工業發展的新路徑。
作者為讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人
看更多思想坦克文章
登頂101與台灣的國際正常化
台美關稅談判的半導體供應鏈投資會掏空台灣？
其他人也在看
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 250則留言
美軍從未撤離台灣？黃澎孝驚爆：換穿便服駐守樂山雷達站監控共軍
軍事評論員黃澎孝日前驚爆美軍實質上從未離開台灣，僅以便服人員駐守關鍵雷達站。他強調，台灣不應僅限於不對稱作戰，更需F-16等先進武器進行「心理戰」與「武嚇」，以有效嚇阻解放軍海上民兵並穩定民心士氣。日本資深媒體人矢板明夫也引述日航空自衛隊前司令評估，指台灣空軍實力遠超烏克蘭，飛行員精銳程度猶如「全運會選手打高中生」，此番言論為台灣空防實力注入強心針。黃澎孝更建議F-16掛載萬劍彈，作為反制中共人海三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 72則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 1 天前 ・ 35則留言
國共交流拍版! 蕭旭岑.李鴻源二月初率團訪問北京
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉及政治議題，但前一天藍營才在立院程委會第10度封殺國防特別條例，外界質疑擋軍購換交流，蕭旭岑嚴正駁斥，稱國共有共同政治基礎，綠營則批是籌措鄭習會頭期款。民視 ・ 1 天前 ・ 51則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44則留言
綠營台北市長誰出戰？戴錫欽點名1人：最具威脅
政治中心／張予柔報導面對年底九合一選舉，民進黨台北市長人選至今尚未拍板定案，黨內討論聲浪持續升溫。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽日前接受媒體人黃暐瀚專訪時直言，近期被外界點名的台北101董事長賈永婕「不可能參選市長」，若民進黨真要對現任市長蔣萬安構成實質威脅，「這1人」將會是藍營必須高度戒備的對手。民視 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
藍白別再亂！總預算、軍購特別條例草案無法付委 張惇涵嗆「這句話」
即時中心／張英傑報導今年中央政府總預算屢遭藍白陣營阻擋、行政院所提的軍購特別條例草案也被擋下10次，無法付委審查。行政院秘書長張惇涵今（28）日接受媒體訪問時表示，國防軍事是一項專業，在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，提他們的軍購特別條例；他坦言，今天已是這會期的最後2天，總預算、軍購特別條例仍然「過門不入」，令人感到相當遺憾。立法院內政、司法及法制委員會今日召開聯席會議，審查「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單」，張惇涵列席，並在會前接受媒體聯訪。有媒體提問，總統賴清德喊話「術業有專攻」，但是除了民眾黨自提軍購版本，國民黨也研議相關草案，怎麼看外界擔心如果週五直接付委的話，後續影響會更大？對此，張惇涵表示，國防軍事是一項專業，台美之間要啟動軍購案，必須經過很嚴謹的程序，從我方的建軍構想、戰略規劃，到美國印太司令部、AIT戰爭部等等的共同構想，台灣的安全也是區域和平穩定的安全。他期盼，「術業有專攻」，在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，提他們的軍購特別條例，如果在野黨想要自行提軍購特別條例，最快速的方法，就是連同行政院版的軍購特別條例一起並案審查，而不是一而再，再而三，已經10次把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外，總預算、軍購特別條例今天已是這會期的最後2天，仍然過門不入，令人感到相當遺憾。原文出處：快新聞／藍白別再亂！總預算、軍購特別條例草案無法付委 張惇涵嗆「這句話」 更多民視新聞報導獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！總預算沒過「國旅補助」落空？觀光署說話了 5項優惠方案一次看國民黨擋軍購換新國共論壇 綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
真想推他選台北市？ 賴清德盛讚卓榮泰還要黨內多宣傳
民進黨主席賴清德今（28）日在中執會上，特別要求黨公職多多宣傳行政院長卓榮泰「會做事內閣」的好政績，此舉引發外界聯想。先前新潮流前立委段宜康曾賣關子表示，台北市長候選人「可能現在有更重要的任務必須要完成」，如今賴清德在會中大力讚揚卓榮泰內閣表現，耐人尋味。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14則留言
陳菊請辭被疑「無假可請」？監察院：依法可請假到7月 過程無圖一己之私
監察院監委並為院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，向總統賴清德請辭獲准、2月1日生效。監察院祕書長黃適卓今天表示，依照公務人員請假辦法規定，每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，因此並無外界指稱「無假可請」的情形，更不要誤會請假過程中有圖一己之私。Yahoo即時新聞 ・ 18 小時前 ・ 81則留言
白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。總統賴清德近期接受《民視》政論節目《台灣最前線》專訪時喊話，在野黨佔多數的國會，能支持台美關稅15%且不疊加的談判成果，不要採取焦土政策，卻遭民眾黨團批評稱「挾洋以自重」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（28）日反酸，這好像是義和團的說法，很奇怪，如果此言論見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑。民視 ・ 1 天前 ・ 5則留言
陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境
總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 22則留言
竹縣藍營初選大震撼 陳見賢請辭主委、徐欣瑩贊成開放參選
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今天（29日）透過社群平台宣布將辭去主委職務。陳見賢表示，近期因初選風波成為抹黑與造謠對象，為避免支持者與基層黨員受到驚擾與傷害，決定承擔責任並請辭，期盼黨內紛擾能就此平息中廣新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
蕭旭岑又率團去中國！「國共智庫論壇」2月北京登場 陸委會說話了
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文上任至今，親中路線備受質疑，「國共兩黨智庫論壇」將在2月3日於北京登場，屆時將由副主席蕭旭岑率團前往，並稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。對此，陸委會今（28）日回應，「蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國共論壇2/3登場！鄭麗文喊「中國是親人」 綠委：飛彈對著親人？
台北市 / 綜合報導 國共論壇將於2月3日在北京舉辦，這次主題定調為智庫交流，國民黨主席鄭麗文今(28)日在中常會上也喊話，中國是我們的親人，要和平寫下歷史；但民進黨立委沈伯洋也反批，親人會用飛彈對著你、斷你的邦交國嗎？另外針對國台辦證實將「旅遊議題」擺在第一位，陸委會也發出聲明表示，任何團體未經政府授權不得與對岸進行政治性協議。中國遊客來台2019，在故宮前拍張照中國人來台旅遊，人數一年不如一年，根據最新統計，2025年台人赴中490萬人次中人赴台55萬人次，不過就在國民黨要赴中前，中國文旅部再發布新版，「大陸居民赴台灣地區旅遊合約示範文本」，國台辦也證實國共論壇重啟，並將「旅遊議題」排在第一順位。國民黨高雄市長參選人柯志恩說：「這個交流如果實質上是，完全鎖定在這些(民生)議題上面，我想台灣人民的眼睛都是非常的雪亮。」民進黨高雄市長參選人賴瑞隆說：「如果國共論壇的前提是在於，完全接受習近平的一國兩制，接受一個中國，消滅中華民國的話，那台灣人民是不可能接受的。」28日國民黨副主席蕭旭岑才開記者會，要公布國共論壇細節，就引起高雄市兩黨參選人隔空互槓，或許怕被放大檢視傷害南部選情，睽違九年的論壇定調智庫交流。議題設定在非政治性領域，內容聚焦觀光旅遊交流產業交流合作環境永續發展，但這回赴中除了將會面國台辦主任宋濤，據了解此次國共論壇，鄭麗文特別指示黨中央與對岸研商，希望國民黨與中國建立起來的平台，和中國產官學界進行交流進一步對相關產業有幫助，也被視為春節後的鄭習會舖路。國民黨主席鄭麗文說：「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人。」立委(民)沈伯洋說：「請問親人會用飛彈對著你嗎，親人會說要血洗你嗎，親人會斷你的邦交國嗎，親人會通緝你嗎。」隨著國民黨出發前夕陸委會也發出聲明，任何團體未經政府授權不得與對岸進行政治性協議，隨著國共論壇即將登場，也在藍綠之間開啟新戰場。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 8則留言
藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」
【論壇中心／綜合報導】民眾黨立法院黨團昨（27）日提出黨版的軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，還刪除「非紅供應鏈」，對此，行政院秘書長張惇涵表示，這不符合台美間軍購程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行，而傳出國民黨團及智庫也正在研擬藍版軍購特別條例草案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，相關軍購內容仍在討論中，待黨團大會充分討論後，將對外向社會說明提案方向。資深媒體人王瑞德今日在《頭家來開講》節目中表示，無論是民眾黨還是國民黨的版本，要付委或要三讀都可以，但他喊話行政院長卓榮泰「不准副署」，「若副署，我連卓榮泰都要求要下台」，王瑞德表示，種違憲、侵犯行政權的法案都能通過，那乾脆台灣不用選總統了，立委當家就好，若今日是藍或白當家做主，隨便愛怎麼玩就怎麼玩，「想要當家主事，等2028選上再說」，現在行政權、三軍統帥是賴清德，是民進黨執政，國防跟軍事採購就是中央的職權，美國也只會跟代表中央的官員聯絡。軍購案攸關國防，國防部27日召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啟表示，軍購案發價書必須獲立法院同意預算後才可簽署，若現在特別條例審查時機太久，勢必會讓軍購案胎死腹中。原文出處：藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」 更多民視新聞報導黃國昌自提軍購案哪裡不一樣？學者比對逾7成雷同：就是抄襲民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光川普宣布韓國關稅上調至25％ 胡采蘋喊「台灣傳產站出來」阻惡鬥民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅
台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
向北京接旨？國民黨下週率團赴中 韓瑩大酸：務必注意自身安全
即時中心／顏一軒、許雯絜報導國民黨副主席蕭旭岑今（28）日宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，他即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。對此，民進黨發言人韓瑩怒批，國民黨的論壇名稱、議題到記者會時程，處處都可以看到配合中方主導的痕跡；而在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民。民進黨今日下午召開第21屆第16次中執會，由韓瑩會後轉述黨主席賴清德致詞，並於會後短暫接受媒體聯訪。記者提問，國共智庫論壇即將舉行，國民黨已十度阻擋國防特別條例，是不是等同於拿到入場券？對此，韓瑩回應，我想從這次國民黨的論壇名稱、議題到記者會時程，處處都可以看到配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令他們非常質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是來向北京交代？韓瑩不諱言，近來中國內部局勢很動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，也請他們務必注意要自身安全，切莫在配合統戰的同時，也把自己捲入中國的內部風險。她並表示，民進黨嚴正呼籲，在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民；國民黨應該懸崖勒馬，向國人交代與北京的決策邏輯，立即停止任何與中共條件連動的國會操作，切莫為了換取一時的政治紅利，成為中共對台滲透與分化社會的在地協力者。原文出處：快新聞／向北京接旨？國民黨下週率團赴中 韓瑩大酸：務必注意自身安全 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例國民黨擋軍購換新國共論壇 綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮國民黨將赴中「準智庫交流」？王義川：建議找館長直播！民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
「泉漳溫」近在咫尺！ 國軍擬海馬士「前推部署」澎湖、東引｜#鏡新聞
對美軍購的海馬士多管火箭系統，去年7月在中部成軍，射程可高達300公里，強大的源頭打擊能力，讓共軍非常忌憚，隨著國軍透過1.25兆特別預算，要再增購82套，總數將高達111套，傳出軍方要調整部署策略，打算將海馬士前推到澎湖及東引，專家指出，部署在東引，可以打擊共軍在溫州的海軍基地，若是部署在澎湖，等於向西又延伸了100公里，更能威脅東部戰區內陸的雷達站，還有彈藥基準點，更有效反制威脅來源。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
立院今審中選會人事案 游盈隆:將辭基金會職務
政治中心／綜合報導立法院今天針對中選會人事同意案進行審查，身為主委被提名人，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆承諾若提名通過，將會請辭董事長職務，被問及是否贊成不在籍投票，游盈隆也坦言若年底九合一選舉要實施，將會是一場災難。由行政院秘書長張惇涵領軍，帶著七位被提名中選會人選，來到立法院接受審查，身為被提名的中選會主委，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆強調，若名單通過將會請辭董事長一職。中選會主委被提名人游盈隆：「大院能夠通過中選會主委，人事同意權任命，我將辭去台灣民意教育基金會董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格標準做自我要求。」隨著立法院這會期即將結束，針對民眾黨主推的不在籍投票草案，最快週五就能闖關三讀，藍營逮到機會趕緊追問，若表決通過中選會立場為何？民眾黨強推不在籍投票草案，最快1月28號立法院闖關三讀。（圖／民視新聞）中選會主委被提名人游盈隆vs.立委（國）牛煦庭：「如果回到我們自己國家選舉制度，不在籍投票牽涉是，非常複雜的選舉工程，尤其是在九合一地方選舉，實施不在籍投票，現階段來說肯定是一個災難。」不在籍投票游盈隆直言是災難，但年底九合一選舉將登場，面對中國介選議議題，吳思瑤也幫忙沙盤推演。2024年檢察署統計查辦境外勢力介選案件。（圖／吳思瑤辦公室提供）中選會主委被提名人游盈隆vs.立委（民）吳思瑤：「你認為在台灣中共介選，境外勢力介選嚴重嗎，感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到，非常多的證據證明它很嚴重，2024年被偵辦依反滲透法案件，境外勢力介選117件、287人，這個不是證據嗎，現在都有民調禁制期，在選舉前公布的日期，您覺得現在是幾天您知道嗎十天，現在國民黨立委要調整成三天，調整到幾天是可以接受的七天。」從不在籍投票、中國介選、到民調禁制期，都成了考題，被提名人要想進入中選會，還得過關斬將。原文出處：立院今審中選會人事案 游盈隆：若任中選會主委 將辭基金會職務 更多民視新聞報導翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳菊請辭監察院長...總統令發布「2/1」起生效，高雄市長任內也曾中風康復
總統府周三（1/28）發布總統令指出，監察院監委並為院長、國家人權委員會主委陳菊已請辭，予以免職，將自2026年2月1日起生效。今周刊 ・ 17 小時前 ・ 6則留言