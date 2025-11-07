美中科技戰不停！ 稀土AI晶片戰略爭奪2／日最東離島蘊藏稀土 高市早苗:與美合作開採

日本有意和美國合作，在日本的南鳥島周邊海域開採稀土。（首相官邸）

日本首相高市早苗昨天透露，有意和美國合作，共同在日本最東邊的南鳥島周邊海域，開採稀土。同一天，美國總統川普在白宮接待中亞五國領袖，也說關鍵礦物是一項核心要務，致力於確保美國供應鏈的穩定。

日本首相高市早苗：「確保稀土的多樣化取得方式，這件事對日美雙方來說都很重要，關於在南鳥島周邊海域開發稀土，我們也持續討論日美之間具體合作的推進方式。」

日本首相高市早苗6號在參議院接受質詢期間，提到將和美國合作，共同開採稀土。地點就選在日本最東邊的南鳥島，這裡的深海蘊藏超過1600萬噸稀土。日本首相高市早苗：「現在我們正在進行更進一步的調查，以及稀土開採方式的研究開發，最晚預計明年1月會進行技術性實驗，從海底6千公尺處打撈稀土泥。」

中國目前控制了全球7成的稀土開採量，並且還收緊出口，藉此達成國家戰略。上週在東京舉行的日美領袖峰會，高市早苗就跟美國總統 川普簽訂稀土供應協議，反制中國壟斷。川普不只和日本合作，6號在白宮接待中亞5國領袖，也致力確保關鍵礦物供應鏈。

美國總統川普表示：「我們政策的關鍵項目之一就是關鍵礦物，近幾週來，我的政府已透過與世界各地的盟友和友人達成協議，擴大我們的關鍵礦物供應鏈，從而強化了美國的經濟安全。」

中亞富含鈾、銅、黃金和稀土等龐大礦產，川普看中這個資源豐富的地區，目前已經有簽訂商業協議，讓美國礦業公司能在哈薩克開採鎢礦。

川普政府積極和中亞各國往來，尋求建立新的夥伴關係，擺脫對中國、俄羅斯的依賴，確保關鍵礦物供應鏈暢通無阻。

