美中科技戰》華府開綠燈也沒用？路透：中國海關下令「不准輝達H200晶片入境」

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia），似乎又一次被夾在中美兩大強權之間，美國川普政府本週剛批准、讓其特供版H200晶片出口至中國，但沒想到，一心要自主發展的中國，此番卻讓輝達和黃仁勳吃了閉門羹。

《路透》14日報導引述多方消息，聲稱中國海關日前已通知各報關代理人，目前不允許H200晶片進入中國。

報導提到，中國政府官員先是在13日召集國內主要科技企業開會，明確指示「除非特殊研發需求，否則不得採購H200晶片」的要求。一名知情人士形容會議過程，「官方所用詞彙極其嚴厲，現階段基本上就是『變相禁令』。」

目前外界尚不確定，北京此舉是為了加速扶植華為（Huawei）昇騰910C或其他型號的國產晶片，還是因擔心美國未來的加稅風險，提前採取的預防措施。

2025年7月18日，北京的中國國際展覽中心舉行中國國際供應鏈博覽會上，參觀者在輝達（Nvidia）的攤位上向機器人發出指令。（美聯社）

綜合外媒過往報導，中國許多科技企業對H200晶片有很大需求，包含阿里巴巴、百度、騰訊都傳出下訂，潛在訂單量已超過200萬顆，但如今海關卻突然劃下一道「紅線」，讓這樁價值數百億美元的生意，再度陷入停滯局面。

儘管北京希望藉此迫使國內企業支持自家產品，但產業分析師警告，在超大規模 AI模型訓練上，H200的效率目前仍遠遠超過所有國產方案。假使使用政府力量強制長期禁止入境，恐進一步拉大中國與美國在AI技術發展的差距，也就是所謂「殺敵一千，自損八百」。

