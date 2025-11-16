美中稀土協議有望感恩節前敲定 美財長：若中方違約有反制手段

美國財政部長貝森特。（圖／達志／美聯社）

根據《路透社》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）17日接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，美國與中國有望於感恩節前正式敲定稀土貿易協議。這項協議可能成為近期美中經貿關係的重要進展。

貝森特指出，上個月兩國已達成初步框架協議，華府承諾不對中國進口產品加徵100％關稅，北京則將暫緩對關鍵稀土礦物及磁材施行出口許可制度。他強調：「我對美中兩國領導人在韓國會面後的承諾感到有信心，相信中國將履行協議內容。」

他同時警告，若中方違反協議，「美國仍握有許多反制工具」，將不排除採取反擊措施。

貝森特進一步說明，協議內容包括恢復稀土材料自由流通，回到今年4月4日中國設限前的狀態。當時，中國針對部分稀土產品實施出口管制，是回應美國總統川普對中發動新一輪關稅措施。

此次美中貿易協議中，除了稀土供應問題外，還包括中國承諾恢復採購美國農產品。根據協議，中方將於年底前進口至少1200萬公噸美國黃豆，並於2026年進口2500萬公噸。貝森特抨擊中方過去停止黃豆進口，「讓我們偉大的黃豆農成了貿易戰的棋子」。

針對《華爾街日報》報導中國可能限制對與美軍有關企業的稀土出口，貝森特予以否認，並強調協議內容將確保供應穩定。

中國商務部稍早亦發布聲明，宣布自11月起暫停自10月9日開始的一系列出口管制措施，包括針對部分稀土、鋰電池材料及超硬材料的限制。此項暫停措施立即生效，預計將持續至2026年11月10日。

