美中稀土戰場延伸？泰柬古廟柏威夏寺爆86死衝突 揭密18兆神祕礦藏

政治中心／程正邦報導

王義川指出，泰國和柬埔寨都是佛教國家，不喜歡打仗為什麼要打，就是為了古廟柏威夏寺下方的稀土資源。（圖／新台派上線）

泰國與柬埔寨邊境近日爆發激烈軍事衝突，不僅造成 86 人不幸喪命、近百萬平民被迫流離失所，更讓國際社會憂心的是，兩國多年來的停火協議已陷入僵局。然而，這場戰爭的導火線恐不只是宗教聖地「柏威夏寺」（Preah Vihear Temple）的領土之爭。三立政論《新台派上線》揭露驚人內幕：這座千年古剎下竟埋藏價值高達 6,000 億美金（約 18 兆台幣）的稀土礦產，而這場戰火背後，實則是美中兩強爭奪戰略資源、建構「非紅供應鏈」的代理人戰爭延伸。

世界稀土排行榜，中國遙遙領先各國，泰國產量位居第六。（圖／新台派上線）

千年古寺變火藥庫：不只拜神，更是為了「國安級」稀土礦

民進黨立委王義川在節目中指出，位於泰柬邊境、供奉濕婆神的古印度教聖地「柏威夏寺」，雖由國際法庭判歸柬埔寨，但泰國始終未曾放棄。根據最新的地質預估，泰國東北部與柬埔寨交界處蘊藏極其豐富的稀土資源（鑭系元素），其潛力甚至足以讓泰國與澳洲並列世界前茅。

李正皓指出，泰國和美國簽稀土合作備忘錄，轉身就去打柬埔寨。（圖／新台派上線）

王義川分析，這場戰爭的時間點極其敏感：泰國於 10 月 27 日剛與美國簽署「稀土合作備忘錄」，隨即兩國邊境便戰火重燃。王義川解讀：「美國這三年最大的戰略目標，就是打造『非紅稀土供應鏈』。只要泰國能將柏威夏寺周邊土地收回，這塊巨大的戰略資源就能直接併入美國的供應體系。」這解釋了為何原本和平的佛教國家，會突然動用重裝武力與精銳部隊，在四平方公里的土地上死命爭奪。

中國拿稀土跟美國關稅對抗，讓川普決定要「戒斷紅色供應鏈」。（圖／新台派上線）

戒斷「紅色毒癮」：美方重整 Rare Earth 版圖

立院榮譽顧問陳柏惟（3Q哥）則從全球戰略角度分析，稀土（Rare Earth）已成為目前的「國安股」核心。他指出，過去全世界依賴中國出口的低廉原料，形成了「紅色供應鏈」，但隨著中國商務部以管制稀土出口、限制開發設備技術作為關稅戰的反擊武器，美國已下定決心要「戒斷」對中依賴。

泰柬邊境下方的稀土，是發展高科技產業不可或缺的原料。（圖／新台派上線）

「這就像戒毒一樣！」陳柏惟生動形容，美國正積極與日本、越南、澳洲，甚至是烏克蘭簽訂稀土協議，並邀請加拿大投資數百億美元研發。當美國轉頭發現泰國東北部藏有巨大潛力時，柏威夏寺這塊土地的經濟價值瞬間暴漲。陳柏惟披露：「據估計，柏威夏寺下方的稀土價值，相當於柬埔寨全國 15 年的 GDP（國內生產總值），這讓那小小的四平方公里成了決定國安命脈的戰略關鍵。」

陳柏惟指出，古廟柏威夏寺下方的稀土價值 18 兆，相當柬埔寨 15 年的GDP。（圖／新台派上線）

摩根士丹利列「國安四大類」：稀土成科技與航太命脈

陳柏惟進一步引用摩根士丹利的分析指出，未來投資市場有四大關鍵類別被列為國安重點：1. 核能與鈾（能源命脈）、2. 電池與儲能（如特斯拉等電動車核心）、3. 鋰（電池材料）、4. Rare Earth（稀土資源）。

稀土之所以關鍵，是因為它並非人工所能製造，是地球珍稀的自然資源。一旦中國全面封鎖稀土技術與設備，全球電動車及航太產業將面臨斷鏈威脅。在此背景下，泰柬邊境的火藥味不再只是領土爭端，而是美、中兩大強權在東南亞佈下的「資源包圍網」與「反包圍網」的直接衝擊。

李正皓對於泰柬古廟柏威夏寺周圍四平方公里的土地蘊藏這麼值錢的礦產，感到不可思議（圖／新台派上線）

觀光面紗下的「灰產」與「戰略金礦」

外界過去多將泰柬爭議視為觀光博弈或非法產業（灰產）的糾紛，但隨著地質資料與外交備忘錄的曝光，真相愈趨清晰。柏威夏寺下方的稀有礦藏，已讓這座世界文化遺產淪為強權博弈的祭品。

目前的僵局在於，泰國若想成為除美國外最大的供應源，柏威夏寺的地理位置勢在必行；而柬埔寨則緊握國際法庭的判決，不願放手這塊足以翻轉國家經濟命脈的肥肉。這場「稀土之戰」若無緩解，這座千年古剎恐將在現代科技戰爭的炮火下，面臨最嚴峻的毀滅危機。

