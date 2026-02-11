美中稀土競爭加劇 李強春節前江西視察稀土設施

路透社引述中國官媒新華社的報導，中國第二號人物、國務院總理李強10日視察了南部省分江西省的稀土設施，此舉暗示中美在戰略礦產領域的競爭日益加劇。

這類假期前的視察，歷來是中國最高領導階層在農曆新年假期開始前傳遞政策方向的重要機會。今天(11日)的新聞委婉地指出，對稀土的取得已經成為北京與華盛頓談判中最有利的籌碼之一。稀土是對從汽車到智慧型手機均至關重要的元素。

稀土也是武器製造的關鍵材料。

該報導引述李強表示：「稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的重要價值日益凸顯。」這番話顯然是暗指，去年由於華府進一步限制了中國在美國的投資，中國突然收緊稀土出口管制，導致製造商陷入困境。

李強補充表示：「要促進產學研用深度融合，拓展稀土科技的應用。」

分析家表示，美國和中國正面臨一場確保長期獲得關鍵礦物的競爭，若北京最終推出新的法律，要求就算僅使用微量中國稀土的企業，都必須向中國商務部報告其意圖，這將使北京在全球企業決策中獲得新的立足點。

李強在其錄製的發言中並未直接提及美國。報導補充表示，李強視察了中國科學院(Chinese Academy of Sciences)下屬的一個研究所，以及數家未具名的稀土生產企業。

美國副總統范斯(JD Vance)上週公佈了一項計畫，旨在聯合盟友建立一個關鍵礦產優惠貿易集團，並提議設定協調一致的最低價格，這是華盛頓方面在加大此一方面的努力。 (編輯:柳向華)