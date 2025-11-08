美中競逐深海探勘 中國科考船停靠庫克群島

一艘中國科考船今天(8日)停靠在庫克群島(Cook Islands)，考察這個太平洋島國的深海採礦潛力。這個新興產業正受到北京與華盛頓的日益關注。

庫克群島的海床礦物管理委員會(Seabed Minerals Authority)表示，中國科考船「向陽紅」(Da Yang Hao)停靠在阿瓦吐港(Avatiu)，進行對這個熱帶群島的「科學考察」。

庫克群島週遭的廣大海床覆蓋著多金屬結核(polymetallic nodules)，含有塊狀物的岩石蘊藏著稀土元素、以及鈷、鎳、錳等關鍵礦物。

廣告 廣告

庫克群島擁有世界最大的多金屬結核礦藏之一，並在今年稍早和中國簽署一項具爭議性的深海採礦合作協議。

海床礦物管理委員會發言人赫爾曼(Edward Herman)說，這次的航行是要從實踐中學習。「我們的團隊積極參與所有活動，以打造我們在海洋研究的知識與能力」，這包括使用聲納陣列(sonar array)來繪製海底地圖並採集沉積物樣本。

位於南太平洋的庫克群島，已開放遼闊的海洋領域進行深海採礦勘探。

鈷、鎳等關鍵礦物是電動車、充電電池和先進軍事技術的重要原料。由於關鍵礦產的現有供應非常容易受到貿易爭端所影響，美國和中國今年來都已擴大對這個高度爭議產業的興趣。

美國已在8月和庫克群島敲定協議，進行美方的深海採礦研究。

中國科考船被控以科學研究為名，進行監視和其他軍事活動。美國在太平洋地區的堅定盟友─帛琉，曾在2021年指控中國科研船「大洋號」(Da Yang Hao)未取得許可就進入專屬經濟區。(編輯：宋皖媛)