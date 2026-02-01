「美中第四公報」全採北京敘事立論過時 學者：台灣已成對抗威權指標

〔記者楊綿傑／台北報導〕哈佛大學教授格艾利森(Graham Allison)近日拋出「美中第四公報」構想，主張美中應在台灣問題上達成更具約束力的共識，以避免戰爭風險。對此，成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁認為，台灣角色已轉變為民主對抗威權擴張的關鍵指標，凸顯立論過時，且構想最根本錯誤在全盤接受北京對台灣的敘事，也不符合美國川普政府當前的戰略路線，所謂「第四公報」不是解方而是風險。

格艾利森日前在達沃斯世界經濟論壇上指出，美中都清楚認識到，台灣議題是一個潛在的引爆點，一旦出事，對雙方都會構成重大影響。美中雙方都可能將賴清德以及他盡可能推動進一步獨立的努力，視為不穩定的威脅，因此預期「會出現美中第四份聯合公報，且約束性可能會比以往更強」。

廣告 廣告

王宏仁指出，格艾利森的分析始終以「大國關係穩定」為最高價值，將台灣視為可被管理、甚至可被壓制的變數，卻沒有看到台灣對整個西方社會的指標性意義。今日的台灣不只是地緣政治的棋子，而是全球民主對抗威權擴張的關鍵指標。若美國在台灣問題上選擇以「交換穩定」為名讓步，傳遞給世界的訊號，將不只是對台灣的背棄，而是對整個自由秩序的動搖。

此外，王宏仁表示，無論是在國家安全戰略或國防戰略中，華府的核心目標都是壓制中國、遏制其改變現狀的能力，而不是壓制台灣。更重要的是，川普本人從第一任期到現在，已經逐步將台灣問題與美中整體關係「脫鉤」，不再接受「為了穩定美中關係而犧牲台灣」的傳統框架。所謂透過第四公報「共同管控台灣」，不僅與此方向背道而馳，也缺乏現實的政治基礎。

王宏仁分析，格艾利森的論證，建立在台灣正「漸進式走向獨立」前提上，因此美中有共同利益去壓制台灣，避免擦槍走火。但這個前提本身就是錯的。中國真正的戰略目標，從來不只是台灣，而是將美國勢力逐出西太平洋、重塑其勢力範圍，最終在國際體系中超越美國。這個目標，不會因為台灣是否被「管住」而改變。

王宏仁說明，格艾利森過去曾主張美國應與前蘇聯進行「大交易」，以換取美蘇關係穩定。如今，試圖將同一套邏輯套用在美中台關係上，卻忽略了今日印太戰略環境已與過去不可同日而語。但即便台灣完全不發聲、不行動，北京也不會因此放棄其更宏大的戰略企圖。將台灣描繪成「麻煩製造者」，只是中國用來合理化其擴張行為的話術，而不是問題的根源。

【看原文連結】

更多自由時報報導

德式幽默？霍諾德爬101經過辦公室 「德國在台協會」這句話戳中網友

美媒爆川普最快週日攻擊伊朗！傳已通知中東盟友、擬斬首高層領導

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

