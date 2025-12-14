美中經貿酣戰 台灣問題涼涼

在習近平與川普於南韓會見、美國白宮提出《國家安全戰略》之後，有些學者專家提出2026年美中關係會好轉的自以為樂觀的誤判。事實上，中共總書記習近平最近主持中共中央政治局時，已經強調：做好明年經濟工作，要貫徹二十大和二十屆歷次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭。這個國際經貿鬥爭，就是指美中的貿易戰，只是由過去的「無差別鬥爭」轉為未來的「框架內鬥爭」。

也就是，目前美中雙方經貿相互鬥爭的戰果，會直接影響到川普的執政還有習近平在北京的領導權威，就算在川普高舉「美國再次偉大」的政治訴求之下，習近平依舊堅持要美中相向而行，北京沒有退讓、沒有向美國低頭甚或下跪，在稀土、農產品、製造業…等生產面的議題上，還對美國佔有相對優勢。例如：英國《金融時報》的記者羅賓．哈丁最近就說：中國什麼都想自己做，不願買別人的東西，這讓歐洲感覺快被逼到絕境了。

因此，美中貿易戰逼出了北京「自主可控」的潛在能力，在2025年裡與美國就雙方的經貿戰，達成了「框架性」協議。打個比方，在未達成「框架性」協議之前，美中貿易戰，就像一場沒有規則、沒有限制、沒有約束的「無差別鬥爭」，直到一方被「鬥死」；在達成「框架性」協議之後，2026年還會繼續未完的美中貿易戰，只是雙方會進行一場有規則、有限制、有約束，不會「鬥死」對方的「框架內鬥爭」，而且在這個框架之內，絕對不能涉及台灣問題。

從川普在南韓與習近平見面會談，到法國馬克宏飛往北京與習近平見面談話，都有一個相同點：在雙方元首的見面與談話裡，都沒有涉及「台灣問題」。

這是明確表示：北京最高領導人習近平，已經將台灣問題從北京與各國之間的國際間經貿關係，予以脫勾不談，可以推判，這是：北京對各國元首的要求也是共識。可以說：台灣問題不是國際問題，也不會是國際社會間的議題。

美國總統川普在積極促成美中彼此經貿關係，有求於北京多過北京求美國的情況之下，也只能對記者說：台灣就是台灣。

倘若，美國總統川普想要在明年飛往北京，達成各界期待的「川習會」，那麼不談台灣問題，絕對會是「川習會」能否成局的前提要件。（作者為新黨輿情中心副主任）