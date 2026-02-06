美中緊張降溫、中東暫歇、金價反彈、關鍵走勢原因曝光

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國主席習近平進行通話，市場關注雙方討論內容深入涉及多項重要議題，整體氣氛正面，美中貿易緊張局勢出現緩和跡象，金價再度承壓下跌至4,792美元後，買盤逢低承接，帶動金價反彈至4,900美元。截至今天(6日)下午1點前，黃金交易價來到4818(盎司／美元)。

台銀表示，由於美伊將於2／6會談，中東局勢短暫平靜，市場觀望下部分避險資金撤出，打壓金價自4,900 美元整數震盪回落，一度逼近4,800美元。

台銀進一步指出，歐洲央行維持利率不變，重申將逐次會議依數據決定政策立場，不預先承諾特定利率路徑，中性偏鷹姿態，使得歐元兌美元短線反彈升破1.18，美元指數回檔至97.7之下，金價再度 反彈重回4,840美元之上。但後芝加哥商品交易所(CME)再度上調黃金與白銀期貨保證金，迫使金價壓回至4,780美元。最後報價4,769.89美元。

法國興業銀行(Société Générale)報告，金價此波跌勢並非是基本面所 引發，而是由於先前市場過熱後去槓桿化造成的技術面衝擊，認為基本面對於貴金屬的後勢仍然有利，且適度的修正對走勢來說是健康的，該行仍維持對金價的偏多立場，認為至2026年底每英兩6,000美元的預測仍屬保守。

ING商品策略師Ewa Manthey表示，儘管貴金屬市場出現劇烈修正，但此次黃金與白銀的大幅拋售較像是部位重置而非趨勢逆轉，隨著行情逐步穩定，黃金與白銀已收復部分跌幅，但短期波動可能仍將持續，展望未來，美元仍可能是近期金價走勢的主要關鍵因素。

資料來源：Kitco News、台銀金市日報

