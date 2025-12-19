美中纏鬥5年終落幕！TikTok交易簽約 外資控股逾8成
從美國總統川普第一任開始，美中之間持續纏鬥的「TikTok」爭議，如今終於塵埃落定。TikTok執行長周受資證實，相關交易案已經完成簽署，TikTok美國業務將在下個月22日，正式交給新合資公司運營。這個合資公司裡，字節跳動只掌握19.9%股份，而參與合資的美國甲骨文、銀湖及來自阿聯的MGX投資機構，各持有約15%，另有30.1%股份，則由包括共和黨大金主、傑夫亞斯在內的字節跳動既有投資人，與關聯企業掌控。7席董事會成員以美國人為主，字節跳動保有演算法的智財權，但將交給美方重新訓練。而美中在經貿科技的爭鬥相對和緩之餘，在台海議題上，川普政府周三再次宣告對台軍售，這回總金額高達110億美元，約3500億元台幣。
美國總統 川普(2024)：「TikTok要回來了。」
美國白宮八月才剛正式開通TikTok官方帳號，並PO出川普的這番承諾，如今正式兌現。
CNA記者：「TikTok母公司字節跳動已經簽約，把美國業務的八成以上，賣給美國為首的投資者。」
TikTok執行長周受資發內部信向員工證實，關於TikTok美國業務的出售已經完成簽約。
TikTok將會與美國甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖（Silver Lake），以及總部位於阿布達比（Abu Dhabi）的投資機構MGX，合組一間叫做「TikTok美國數據安全」（TikTok USDS Joint Venture LLC）的合資公司。新公司裡，字節跳動只會持有19.9%的股份，以便符合美國聯邦法律裡，「中國境內公司或個人不得持股超過兩成」的規定。
至於其他超過80%的股份，除了由三家美方合資企業各持股15%之外，還有30.1%將由字節跳動既有投資人的關聯企業持有。
而這個「既有投資人」，就包含共和黨大金主，傑夫亞斯（Jeff Yass）。整筆交易將在明年1月22日完成交割，屆時TikTok在美將正式轉交新的合資公司營運。
第一財經主播：「字節仍為最大單一股東。關鍵在於，字節跳動將持續保有TikTok算法知識產權(智財權)，僅授權合資公司使用。」
中國媒體在報導相關交易時，強調字節跳動的持股量，還保住了演算法等優勢。卻隻字不提新合資公司，總計7名董事會成員中，美國人佔了多數，且新公司在保護美國用戶數據安全的同時，還會確保TikTok在美核心演算法的安全性。也就是說，字節跳動的演算法必須交給美方訓練。
美國副總統 范斯(09.25)：「這項協議，確保了美國實體和美國投資者將真正掌控演算法。我們不希望任何外國政府將其用作宣傳工具。」
2個多月前，川普就曾針對TikTok交易，簽署行政命令，認定符合去年生效的「不賣就禁」法案裡涉及國家安全的要求。顯示交易內容早已拍板定案，但直到10月底的釜山川習會 ，美中兩國元首都點頭之後，又隔了7個星期，才終於完成簽署。
美國總統 川普(2020.07.31)：「我們正在核查TikTok，可能會封殺TikTok，也可能採取其他措施，有幾個(考慮)選項。」
美中之間的TikTok糾紛，在川普首任2020年中揭開序幕後，歷經前總統拜登簽署的「不賣就禁」法案與多起涉及言論自由的官司，橫跨到川普第二任，終能結束這場長達五年的拖棚歹戲。
而週四(12月18日)晚間，在好萊塢舉辦的這場，全美第一屆TikTok頒獎典禮，似乎也變相成為TikTok在美國重新開始的最佳慶典。
儘管美中在經貿科技競爭上，暫時偃兵息鼓。但在台海議題上，川普政府仍致力維持與台灣的緊密國防連結。
美方週三(12月17日)晚間宣布總值超過110億美元，大約3500億元台幣的對台軍售計劃，這是川普重返白宮後第二次宣告對台軍售。
與上月13日的首次軍售案，僅批准3.3億美元的戰鬥機零件不同，這回軍售案內容包括海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈與無人機系統等8案。分析認為相關軍售有助提升台灣防衛能力，尤其是幫助地面部隊應對實體入侵。全案已進入「知會國會」程序，可望1個月後，正式生效。
我總統府週四發新聞稿對美表達誠摯感謝，強調相關軍售案，充分展現美方依據《台灣關係法》與「六項保證」，落實對台灣的安全承諾，並表示台灣也將持續展現自我防衛決心，並共同維護區域和平穩定。
中國大陸外交部發言人 郭嘉昆：「美方公然宣布巨額售台先進武器計劃，嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權。美方以武助『獨』，只會引火燒身，『以台制華』絕對不會得逞。」
北京當局照慣例氣噗噗回應，並持續派出共機、共艦擾台。但讓北京不爽的，恐怕還不只這樣。
美國共和黨參議員 湯姆蒂利斯：「贊成票77票，反對票20票。對於眾議院S.1071號法案(2026年國防授權法)修正案的認可動議，獲得通過。」
總額9010億美元的2026年度「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），周三(12月17日)確定獲得參眾兩院的認可，將由美國總統川普簽署後正式立法。
法案寫明，2026財政年度授權撥給國防部的經費中，最高有10億美元可用在推進「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），並擴大涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。法案還要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫。
另外，法案也要求美國國防部長須於2026年3月1日前，與台灣啟動無人系統及反無人系統能力部署的聯合計畫，還表明支持台灣加入國際貨幣基金。
※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。
