美中脫鉤擴大！紐時：SpaceX上市募資全面排除中國資金

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首次上稿 00:33更新時間 06:04

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國億萬富豪馬斯克的SpaceX(太空探索公司)12日正式登上那斯達克市場，成為史上最大規模企業IPO(首次公開募股)，但該公司公募過程中，將中國與香港投資人全面排除，為特定國家投資人首次被排除在美國大型企業IPO之外。專家分析，自貿易戰開打後的美中脫鉤，正蔓延至尖端科技企業的融資階段。

《紐約時報》11日引述5名知情人士透露，SpaceX這次上市計畫發行5.5560億股，但決定不接收中國與香港投資人的資金。華爾街投行指出，中國與香港投資人被完全排除在美國大型企業IPO之外尚屬首次。今年5月，美國人工智慧(AI)半導體企業Cerebras上市時，中國與香港投資人參與了認購。

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美國另1家領先的AI新創企業OpenAI將於今年內完成上市，屆時也可能會設定相同的限制。該公司先前的幾輪私募，已經中國投資人排除在外。

SpaceX和OpenAI並未公布拒絕中國資本的原因。目前也不清楚此一舉動，是否受到川普政府的影響，但華盛頓一直致力於讓中國無法獲取AI技術。這2家公司都將美國政府視為其主要客戶。

2025年，與美國政府的交易為SpaceX創造了40億美元(新台幣1265億元)的營收。今年，OpenAI已確定向美國國防部機密系統供應AI技術。分析普遍認為，由於安全事業占比較大，與其允許中國資本入股，給日後承攬政府計畫造成阻礙，不如提前阻隔這種可能性。

美國政府先前一直在層層篩選中國資本入股美國科技企業的情況。跨部會的美國外國投資委員會(CFIUS)負責審查敏感領域投資，而美國國防部已將騰訊、阿里巴巴、百度、比亞迪(BYD)等中國企業列入「中國軍方關聯企業」名單。

前總統拜登政府限制美國企業在中國投資量子計算、半導體和AI等尖端產業，以減緩中國的技術進步。前富國銀行中國區高層林漢昇表示：「這些限制反映了美國科技和AI公司之間的一個整體趨勢，基於對國家安全、智財權保護和資料控管的擔憂，許多公司越來越不願意接受中國的投資。」

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