美中西部議會團訪台南 盼強化交流合作

「美國中西部跨州議會領袖團」 拜會市府，由市長黃偉哲接待，希望雙方能在各方多方交流。（市府提供）

記者林雪娟／台南報導

由外交部籌組的美國地方政要訪問團「美國中西部跨州議會領袖團」 一行人三十日拜會市府，由市長黃偉哲接待。該團成員皆為首次到訪台南，黃偉哲除介紹台南的城市特色，雙方也就農業、半導體、綠能、精密科技等議題進行交流，希望進一步強化台美地方間的友好合作與互動。

黃偉哲以台南當季水果款待，鮮甜滋味大受好評，外賓驚嘆台南水果的高甜度與品質。黃偉哲表示，台南以美食與農產聞名，尤其隨台美農產品合作推展，未來台南鳳梨有望可登上美國民眾的餐桌，他也期盼能透過訪賓牽線多多發展交流，拉近台南與美國中西部各州距離。

黃偉哲說，無論是台南青年與美國小將的體育交流，或台積電赴美設廠產業合作，都展現出台美多元連結，他也盼台南與美國各州能更有更多不同層面的交流，尤其他聽聞團長珍娜代議長曾用一年時間走訪美國各州並撰書，他期盼未來台南的市民朋友與學生也能像她一樣，親身體驗美國的多樣文化與風貌。

團長科羅拉多州州參議會珍娜代議長表示，訪團成員來自美國不同州份，各具文化與產業特色，探索台南後，皆盼能借鏡台南的科技發展經驗，以此推動他們各州的科技創新。

美國中西部跨州議會領袖團乃是由科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇里州及北達科他州等美國中西部四州州議員所組成，台南為該團此次訪台行程中，唯一造訪的南部城市，除拜會市府，也將參觀安平古蹟及台灣歷史博物館，親身感受台南的文化魅力