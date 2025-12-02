美中西部、俄羅斯暴雪肆虐 公路塞車及車禍頻繁

整排大卡車在積雪的公路上動彈不得，一般小客車也只能緩慢前進，俄羅斯西伯利亞南部地區最近連續3天降下暴雪，氣溫接近攝氏零下30度，導致靠近貝加爾湖這條通往遠東地區的公路積雪打滑，車輛通行嚴重受阻。

俄羅斯居民表示，「我們從庫爾圖克出發，只開了50公里，就花了26個小時。」

天候惡劣的情況下，偏偏有人違規駕駛，結果發生多起交通事故，其中這部車車頭被撞得稀巴爛，也讓塞車情況雪上加霜，車陣綿延一度長達100公里。

俄羅斯居民說：「我們在索爾贊被困了一整夜，我們沒有水，什麼都沒有。」

有關當局緊急在沿途部署移動式食品站，以及取暖點和加油站，讓受困一整夜甚至幾天的司機，解決燃煤之急。氣象預報則顯示，這樣的酷寒天氣將持續到週二（2日）。

鏡頭轉到美國，位於中西部的密蘇里，同樣有暴雪阻斷公路交通，並且上演車輛追撞、或者偏離車道的場景，現場出動了大型吊車協助排解狀況。

氣象當局表示，來自加拿大的寒流，將鋪天蓋地為密西根州到新英格蘭中部一帶，帶來高達30公分的積雪，已經對1600萬居民發出了冬季風暴預警，提醒居民出門務必關注天氣資訊。

