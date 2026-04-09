美中角力下的鄭麗文訪中 律師示警：恐影響台美關係與軍購布局

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國民黨主席鄭麗文的訪中行程昨（8日）到訪南京，上午赴中山陵謁陵後，中午前往南京金陵飯店會見中共江蘇省委書記信長星（圖右）。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文7日率團訪問中國，預計10日將與中共中央總書記習近平會面舉行「鄭習會」。對此，「熊大律師」陳君瑋今（9）日分析指出，鄭麗文此行看似單純的兩岸交流，實際上可能牽動更深層的國際與政治影響，甚至對台灣軍購、台美關係以及國民黨2026年地方選舉產生連動效應。

陳君瑋指出，近期「美伊停火中國角色受矚，白宮證實美中曾有高層對話」與「鄭麗文訪問中國」兩則新聞，表面上彼此獨立，但背後可能反映出美國在伊朗戰事中需要中國介入的戰略現實。他分析，美國作為民主國家，面臨2026期中選舉與2028總統大選的壓力，政策節奏往往受到選舉影響。

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陳君瑋表示，美國總統川普曾提及，若2026年期中選舉共和黨未能過半，國會可能以伊朗戰爭為由對其發動彈劾，因此美方目前有動機儘速從中東戰場抽身，也因此願意與中國及巴基斯坦進行對話。在此情勢下，中國的國際談判籌碼相對提升。

他進一步指出，美中兩國在全球布局上的節奏不同，美國需在有限任期內展現政績，而中國則可採取長期戰略布局。在美國尋求中國協助處理伊朗僵局的情況下，外界不排除台灣議題可能被納入更大戰略盤算。

陳君瑋質疑，在此背景下，台灣是否可能在國際談判中成為被犧牲的籌碼，例如中國藉由掌握國會最大黨黨主席與其互動，對外釋放訊號，將台灣軍購視為中國內政問題，進而影響美方對台軍售決策。

他舉例，原本規劃提供台灣的海馬士多管火箭系統、精準火砲、無人機及反艦飛彈等多項軍購案，未來是否可能出現調整，值得關注。

陳君瑋最後指出，鄭麗文此行或許在個人政治上有所收穫，但對國民黨2026年地方選舉、台灣軍購進程以及台美關係的影響，恐怕比目前外界所見更為深遠。

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