美中角力重振阿拉斯加採礦熱潮 這次淘「銻」不淘金

在美中角力之中，美國至少在兩項能力落後於中國，一個是造船，另一個則是稀土和一些關鍵礦物的開採和提煉。美國正與南韓、芬蘭等造船專家合作，至於礦產方面，除了與外國簽屬採礦合約，也正致力加強國內探勘和冶煉能力；19世紀末期曾有淘金熱的阿拉斯加再度熱鬧起來，不過這次要淘的不是黃金。

《華爾街日報》報導，淘金者布萊克史塔德（Rod Blakestad）率領的地質學家團隊在阿拉斯加一座採礦場活動。他敲開一塊岩石，發現裡面是石英，代表這塊岩石可能含有金（Ag），但他卻把這塊石頭丟了，因為他們現在的目標是銻（Sb），「如果只是在找黃金，我們早就可以開始慶祝了」。

金礦礦脈裡經常可以發現銻，不過，銻在過去都被視為廢物。這種狀況從去年開始發生變化，因為中國去年12月禁止出口銻給美國，藉此報復美國限制對中國出口科技設備和產品，而這對美國國防產業帶來重大壓力，因為子彈的硬化處理中需要用到銻，才好製造出穿甲彈這類武器。

如今，銻的價格已是兩年前的4倍，供應吃緊，美國的庫存彈藥也因為供應給烏克蘭抗俄、以色列轟炸加薩而消耗不少，國防企業背負著補貨壓力。

全球約60%的銻產自中國，其他大部分來自俄羅斯、塔吉克、緬甸。以美國地質調查局（USGS）統計來看，2024年產出最多銻礦的國家，依序是中國6萬噸、塔吉克1.7萬噸、俄羅斯1.3萬噸、緬甸4500噸、玻利維亞3700噸，美國則掛零。

美國總統川普與中國國家主席習近平10月底在南韓釜山會面後，中國放寬銻出口到美國的禁令一年，但仍保留對軍事用途的限制條款。能否自行產出銻，成為美國能否恢復礦產供應鏈的考驗之一。

美國一些公司正在重啟阿拉斯加州、愛達荷州的礦場，這些礦場曾於20世紀開採銻礦。美國國防部也投資支援，例如今年9月宣布撥款4300萬美元助阿拉斯加一個銻礦礦場加速復甦。

在阿拉斯加淘「銻」的布萊克史塔德，其實是受雇於美國銻業公司（US Antimony Corporation）。美國政府9月與該公司簽署一份價值2.45億美元的合約，由該公司負責供應銻錠（銻鑄成塊狀）作為國防儲備。

但要製造銻錠，也得先拿到銻礦。今年稍早，美國銻業公司一批從澳洲經由中國港口轉運的銻礦被中國攔截，扣留好幾個月才放行。

實際上，中國一座巨型銻礦場的產量大幅減少，中國買家也在尋找替代礦源。不過，美國銻業公司也有自己的困難，去年停止在墨西哥的開採，因為當地販毒集團的猖獗，導致在墨西哥採礦的風險過高。

美國銻業公司現正推動國內採礦，阿拉斯加因此獲得青睞，沿著過去費爾班克斯（Fairbanks）金礦場的舊礦道，尋找從前開採金礦時是否留下了銻礦。該公司也在蒙大拿州擴建冶煉場，並重啟採礦場，當地礦場在1980年代不敵中國的低價競爭而關閉。

美國銻業公司執行長伊凡斯（Gary Evans）說，川習會後的美中貿易休戰，不會影響他們推動阿拉斯加採礦的計畫。

不只美國銻業公司，澳洲菲利克斯（Felix Gold）也在費爾班克斯附近的寶藏溪（Treasure Creek）礦場發現銻礦，已經申請開採許可，最快今年就可以動工。

採礦業重振，無可避免將影響原有的人類活動。費爾班克斯是阿拉斯加人口相對多的城市，雪橇犬體驗、露營賞極光等觀光活動興盛，另外也有環保組織反對採礦。不過，在大國競逐之下，這些顧慮通常是螳臂擋車；採礦公司承諾，會「當個好鄰居」，協助當地居民開闢新的雪橇路線、調整夜間探鑽燈照明時間。

