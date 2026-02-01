美中角力！ 香港長和集團巴拿馬運河港口經營權「裁定違憲」被撤

巴拿馬最高法院裁定，香港長和集團所持有的巴拿馬運河港口特許經營權「違憲無效」，引發中國外交部不滿回應，將採取必要措施，維護中方企業的權益，美國國務卿魯比歐則發文表示對這項判決感到鼓舞。

巴拿馬最高法院裁定，香港首富李嘉誠旗下長和集團所持有的巴拿馬運河港口特許經營合約「違憲無效」，原因包含現有合約允許長和豁免稅收、壟斷港口，造成約台幣379億元的損失。

中國外交部喊採「必要措施」 長和股價跌5.5%

長和集團原訂可經營巴拿馬運河兩端港口直到2047年，不過美國總統川普去年多次揚言收回運河控制權，迫使長和原計劃將港口出售給美國貝萊德公司一度遭到中國政府出面反對。隨著巴拿馬公布裁決後，中國外交部回應將採取必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益，長和也否認法院指控，股價30號下跌5.5%，創下9個月來最大單日跌幅。

未來港口將進入過渡期，巴拿馬表示，港口將交給丹麥航運巨頭馬士基集團暫時管理，之後再公開招標。巴拿馬總統也喊話，會根據有利的條款和條件，授予新的特許經營權。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／施佳宜

