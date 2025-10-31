美中談判 川普輸了這一局

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平10月30日在釜山會晤，確認雙方之前在吉隆坡貿易談判的結果。除了沒提到台灣，許多結果也出乎各界預料之外。

這次談判的主要結果，依據美國財長貝森特的說法，中國將購買美國大量大豆，美國宣稱要加徵的100％關稅則不實施。依據中國商務部說法，美方將取消10％的「芬太尼關稅」，以及暫停實施兩項雙方原定的制裁措施。一項是美方暫停9月29日公布的出口管制50％穿透性規則1年，中方也暫停10月9日公布的相關出口管制等措施1年。另一項是美方暫停徵收中國製造船舶的港口費，中方也暫停反制措施，時限也都是1年。

從這結果來看，這局是美國輸了。因為扣除兩項暫停1年而「回到原點」的制裁與反制裁措施後，美方是降10％關稅換取中方購買大豆。而依據《美日貿易協議》，日本投資美國5500億美元換取25％的關稅降為15％。也就是說依據日本標準，大陸取得的10％關稅降幅價值5500億美元，而美國大豆並不值這個價。

但美國為何讓步？因為已收割的美國豆農已有「爆倉」現象，如果再銷售不出去，將出現破產潮。這必然重傷11月3日投票的共和黨期中選舉選情。時間很急迫，而美方清楚只有中國這個大買家能解決問題，在吉隆坡的談判就只能讓步。

觀察這一輪美中貿易戰的脈絡，中方最在意的是港口費，這直接打擊中國造船業，所以大陸國際貿易談判代表李成鋼才會在8月下旬到美國溝通。其次在意的是9月29日美國公布的出口管制50％穿透性規則，這是將對中國企業的制裁延伸到該企業持股50％以上的海外子公司。就是這規則，讓荷蘭政府9月30日宣布接管安世半導體的控制權。安世是已遭制裁的中國企業聞泰科技100％持股的子公司。

至於美國晶片管制，中方並不在意。因為遭美方制裁6年後，中國已製造出能生產7奈米晶片的DUV光刻機，再搭配小晶片封裝技術，算力足供AI運作。

從這角度來看，中國能迫使美國收回成命，就已贏了這局，再加上降10％關稅，中國所獲較多。沒有談台灣，顯示中國無意交換川普在台灣立場上的表態，寧可要求實利。這也表示中國大陸在台灣問題上的自信較以往增加。

而台灣要注意的，還不僅是大陸的自信增加，而是全世界都看到，在日、韓領袖設法討好川普的時候，川普卻是在討好習近平。川普離開後，世界將看APEC峰會成為習近平的主場。這意味著不只華府，而是整個世界的風向正在轉變。台灣要如何因應，考驗著執政者的智慧。（作者為台灣國際戰略學會執行長）