美中貿戰降溫.同步停收靠港費 川力主：關稅手段奏效
美國總統川普的關稅政策，持續對全球各國帶來影響。例如11月1日起對所有進口重型卡車加徵25%關稅，這對包辦75%美國重卡進口量的墨西哥，帶來重大打擊，尤其是使用中國低價零組件的重卡車廠，得加緊拓展拉丁美洲市場。川普周一還在白宮重申，關稅是有效的貿易談判工具，並以中國為例，強調藉由關稅才讓美國免於在稀土供應上「挨打」，還透露高關稅已令印度減少採購俄羅斯石油，因此近期有望降低印度關稅並達成貿易協議。但關稅也不是萬靈丹，例如在安世半導體的供應上，仍存在不確定性；稀土議題上，中方更傳出有意實施新管制，恐將影響美方的稀土取得。
作為美國最主要重型卡車來源地、包辦美方總進口量3/4的墨西哥，從11月1日起，得為銷往美國的重型卡車，繳納高達25%的關稅。
CNN記者：「墨西哥的組裝廠現在正努力實現市場多元化，減少對美國出口的依賴，並更加重視在墨西哥當地與整個拉丁美洲的銷售。」
25%的關稅對於墨西哥重卡車廠來說，確實是重大打擊，但主要打擊的對象，恐怕不僅是墨西哥。
因為美國與墨西哥、加拿大簽有「美墨加貿易協定」（USMCA），依據協議，只要零組件在這三地生產的比例達到75%，就可以零關稅進入美國。因此美方的25%重稅，主要針對使用非北美零件的重卡。
只是在墨西哥當地，不少重卡組裝廠，使用的都是來自中國的低價零組件，廠內員工擔憂美方重稅可能會對公司的營運帶來負面影響，公司老總則樂觀認為，透過積極開發拉丁美洲市場，有助緩解關稅打擊。
墨西哥汽車經銷商協會主席 吉列爾莫羅薩萊斯：「根本沒有足夠大的替代市場可以取代美國。」
作為全球最大的消費市場，美國總統川普從4月初啟動對等關稅政策，並與北京當局藉由推高關稅、稀土管制、高科技管制、中斷農業貿易，以及互相提高港口費用等作法，持續爭鋒相對。
直到上個月底的釜山「川習會」後，美中達成貿戰休兵協議，雙方陸續撤銷貿易管制。
包括北京當局已宣告從11月10日起，大幅降低對美國大豆等農產品的關稅，並暫停對鎵、鍺、銻、石墨等稀土，以及超硬材料，還有鋰電池等產品的出口管制，為期一年；美方則宣布從11月10日起調降對中國的吩坦尼關稅(10%)，同時把被中方稱為「穿透規則」的「美國出口黑名單子公司同受限制」規定，暫停實施一年。
雙方最新的貿戰休兵行動，則是同步宣告從11月10日起，暫停對對方靠港船舶收取費用，為期一年。(05.)中國商務部同時還宣告，暫停對南韓「韓華海洋株式會社」五家美國子公司的相關制裁。
美國總統 川普：「讓我為你舉個例子：中國。中國原本要用稀土來打擊我們。所以，如果我不能對中國說：『聽著，如果你要這麼做，我們就對你們徵收158%的關稅。』也就是在當時58%基礎上再加100%關稅。而當時中國反應是立刻打電話來說我們會和平解決。」
川普周一(11月10日)在白宮則以中國為例，力挺自己推動的關稅政策。強調如果沒有關稅作為工具，美國將會只有挨打的份。而且在關稅推動下，不但美國財政能獲得大量關稅收入，還可以藉機開展貿易談判，推動更多國家投資美國。
美國總統 川普：「是中國向美國繳關稅，而不是美國向中國繳關稅，這才是事實。我們談論的是上兆元美元的關稅收入，以及所有流入我國的投資收入。而我們現在擁有的遠不止這些，超過18兆美元。任何國家，即使是歷史上最高的數字，也只是這個數字的一小部分。不論是中國或美國，都是最高。」
川普還強調，關稅做為工具，可以加徵，也能降低。
例如當天他在白宮見證美國駐印度大使的任命，就公開表明即將與印度達成新的貿易協議，關稅同樣在此間扮演重要角色。
美國總統 川普：「目前對印度徵收的關稅非常高，那是因為俄油的關係。而它們(印度)已經停止進口俄羅斯石油，至少已經大幅下降(進口量)。所以是的，我們會讓關稅下調。」
然而，關稅也無法「包治百病」。
例如在涉及荷蘭安世半導體的爭議上，儘管美方已經暫停可能威脅安世經營的「子公司同受制裁規則」，中方也表態願意放行安世中國廠的出口，因此荷蘭當局表明，若中國恢復供貨，將停止對安世的管制。
但仍需要時間確認歐洲車廠是否確實供貨無虞，顯示爭議有明顯降溫，但還未完全結束。
此外在稀土議題上，中方雖然幾乎全面撤銷管制，卻傳出北京當局計畫對稀土出口建立「經驗證最終用戶」新機制，以涉及軍事用途為由，對與美國軍方有關聯的公司，排除出口，恐將導致美方在關鍵稀土原料取得上，有一定受限。
更多 TVBS 報導
最高法院審關稅案 川普：敗訴是國家災難
瑞士懲罰關稅有望下調 川普對印度釋鬆動訊號
川普嗆反關稅者蠢蛋 稱將「普發六萬」每人獲2000美元分紅
川習會談稀土談關稅、未提台灣議題 專家解析：美可能重啟圍中
其他人也在看
遏制芬太尼 中國將美加墨列易製毒化學品出口管理
（中央社台北10日電）在「川習會」中國承諾努力阻止用來製造芬太尼的前體化學物流入美國後，中國商務部、公安部等5個單位今天發布新規定，將美國、墨西哥、加拿大列入「出口易製毒化學品」管理的國家目錄中，內含13種易製毒化學品。中央社 ・ 1 天前
遏制芬太尼 中國下令防範可製毒化學品及設備流失
（中央社台北10日電）中國在「川習會」承諾努力阻止製造芬太尼的前體化學物流入美國後，中國官方今天除將美國、墨西哥、加拿大列入「出口易製毒化學品」管理國家目錄，中國國家禁毒辦今天也發布通告，要求全國企業及個人防範「製毒物品」和「非列管可製毒化學品」及設備流失。中央社 ・ 1 天前
傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重
彭博資訊引述消息人士報導，瑞士與美國的貿易談判已接近達成協議，瑞士輸美商品的關稅可望從39%降至15%。美國總統川普隨後...聯合新聞網 ・ 12 小時前
關稅談判「全世界只剩下台灣」 卓揆：最近應會有些進展
面對美國對等關稅政策最新進度，行政院長卓榮泰11日表示，台美雙方都希望盡快談妥，但時間點並非我方可單方面決定，不過「最近應該會有些進展」。而若美國最高法院判美國總統川普關稅政策違憲，是否可要回台灣被課徵的關稅？經濟部長龔明鑫指出，等美方判決出爐後2周內會提報告。中時新聞網 ・ 13 小時前
英業達：AI伺服器明年占比過半 海外續擴產
（中央社記者江明晏台北11日電）英業達今天指出，今年因關稅提前出貨影響，第4季營運估計會回檔到與首季相當，2026年伺服器業務將達雙位數年成長，AI伺服器在整體伺服器業務比重會超過5成，明年持續海外擴產，包括投資泰國、美國廠區建置。中央社 ・ 16 小時前
韓股二連漲 韓元跌
美國政府歷史最長停擺出現重啟曙光，激勵投資人樂觀情緒，韓股11日連2交易日收漲，上升33.15點或0.81％，收4,106.39點，可惜韓元走跌，小跌0.51％，至1美元兌1,464.17韓元，限制股市進一步上漲。分析師指出，法案最早將於12日在眾議院進行投票，若能順利通過，美國政府本周就有望重啟。中時財經即時 ・ 16 小時前
高通表示至少75%的Galaxy S26將採用Snapdragon 8 Elite
三星傳出將在一部份Galaxy S26系列旗艦機導入自研自產的Exynos 2600處理器，一方面作為成本控制，一方面也作為晶圓代工部門2nm製程的技術展示；目前幾項爆料都指稱ExCool3c ・ 15 小時前
台美關稅談判「臨門一腳」 賴清德：時間差不多了
即時中心／徐子為報導總統賴清德今（11）下午出席活動時致詞表示，政府一定會妥善跟美國進行對等關稅談判，目前大概差「臨門一腳」，時間差不多了。他也希望改善台灣投資環境，並澄清政府會維持適度的寬鬆貨幣政策，而台灣不可以、也沒能力操縱匯率，但政府有責任穩定匯率。民視 ・ 14 小時前
軟銀受惠AI熱潮 第二季淨利倍增達2.5兆日圓
（中央社東京2025年11月11日綜合外電報導）日本軟銀集團今天公布第二季財報，受惠於其投資的AI相關公司股價飆漲，其OpenAI持股估值攀升，軟銀季度淨利較去年同期成長逾1倍，達2.5兆日圓（約166億美元）。軟銀（SoftBank）7至9月期間淨利達2.5兆日圓，高於去年同期的1.2兆日圓，表現優於市場預期。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）調查，3名分析師平均預估軟銀7至9月季度淨利為2070億日圓。軟銀旗下「願景基金」（Vision Fund）本季投資收益達3.5兆日圓，主要來自對ChatGPT開發商OpenAI的投資，單季收益達2.16兆日圓。此外，軟銀也在財報中宣布，該集團資產管理部門於10月份以58億美元價格，出售持有的美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）全部股份。但軟銀在財報中未說明賣出輝達股票的原因。軟銀投資大量科技新創與半導體企業，這些公司股價經常大幅波動。近幾個月來，市場充斥對AI科技潛力的樂觀情緒，推動一連串數十億美元併購案，帶動全球科技股飆漲。自今年5月以來，美國以科技股為主的那斯達克綜合指數已上漲25%。但這也引發市場對AI泡沫的疑慮，擔心最終恐中央社財經 ・ 15 小時前
川撒錢？關稅紅利發2千 航空大亂 川：不上班就扣薪
擅長引領網路話題的美國總統川普，最新拋出計畫利用關稅收入，對中低收入者發放2千美元的紅利，此話一出，立刻引發民眾上網熱搜。另外他也喊出要向政府關門期間，沒有休假的「愛國」航管員，給1萬美元獎金，但威脅不返回工作崗位的職員，就要扣薪。週一，美國航空公司再取消2300多個班次，另外近9千航班誤點。不過美國政府很可能本週就會開門運作，參議院已經通過撥款措施，共和黨控制的眾議院預計週三表決，再送交川普簽字。TVBS新聞網 ・ 4 分鐘前
獨／夜市遇前妻偕新歡「暴怒毆打」 壯碩男子遭警方過肩摔
新北市中和興南夜市深夜驚傳暴力事件！一名男子疑因不滿前妻與新歡逛夜市，憤而上前毆打對方，場面一度失控。警方獲報後趕抵現場，由於該男子情緒激動且有攻擊警察的行為，警方被迫採取過肩摔等強制手段將其制伏，而這起事件也為涉事男子帶來嚴重的法律後果。目擊民眾透露，事發當時疑似是前妻告訴前夫要去洗頭，卻在夜市與男伴相遇，才引發這場衝突！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
台美關稅談判有進展？賴清德稱缺臨門一腳：時間差不多了
總統賴清德今（11）日出席第79屆工業節慶祝大會，除了肯定工業的貢獻外，期間也談到台美關稅談判部分。賴清德表示，政府積極和美國談判，一定會妥善處理，爭取關稅再降且不疊加，也希望232條款取得最惠國待遇，目前談判進度「大概缺臨門一腳，我看時間也差不多了」。中天新聞網 ・ 14 小時前
「性感女殺手」陳屍美墨邊境！生前開豪車、秀AK-47 真實身分成謎
墨西哥臭名昭彰的「性感女殺手」小恰吉（La Chucky）近日在美墨邊境跟警方發生槍戰後中彈身亡。她生前隸屬於墨西哥歷史悠久的犯罪集團「海灣凱特爾」，小恰吉經常在社群軟體上曬出跟槍枝的合影，警方指出，她疑似與組織的首領是情侶關係，主要從事監視、哨兵工作。鏡報 ・ 18 小時前
美對等關稅衝擊！經濟部急推4大支持 助產業度難關
經濟部因應美國對等關稅帶來產業衝擊，推出相關產業支持措施，並舉辦5場「出口供應鏈支持措施聯合說明會」，首場次今（11）日於高雄舉辦，將對受影響產業，推出包含金融協助、研發補助、出口拓銷、就業安定等四大面向支持措施，同時強調會繼續進行關稅談判，讓產業度過危機。中時新聞網 ・ 16 小時前
曝台美關稅談判「缺臨門一腳」 賴清德談核能：符合「三要件」尊重專業
總統賴清德今（11）日下午出席工業節慶祝大會，談及台美對等關稅談判時表示，政府一定會妥善地跟美國進行對等關稅談判，「目前大概缺臨門一腳，我看時間也差不多了」；而針對能源議題，賴清德也強調，2032前電力穩定供應沒問題，但目前缺少綠電，會持續推進；至於核能，賴清德則說，只要符合「安全無虞、核廢有解，社會溝通成功」三個條件，就尊重專業決定。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
索尼集團上調全年利潤預期8%：動漫與晶片業務表現強勁 關稅影響減輕
日本科技巨頭索尼 (Sony) 周二 (11 日) 宣布，將截至 2026 年 3 月的財年營業利潤預期上調 8%，至 1.43 兆日元 (約合 95 億美元)。索尼指出，此次上調預期的主要原因在於旗下娛樂與晶片業務表現強勁，且美國關稅帶來的實際影響鉅亨網 ・ 14 小時前
美股掃描》輝達又又又漲翻 專家：「逢低買進」依然好用
在美國國會為結束創紀錄的聯邦政府停擺僵局取得突破之際，投資人信心回升，美東時間11月10日華爾街主要指數全線走高，科技與人工智慧（AI）概念股成為領漲主力。輝達（Nvidia）、Palantir與特斯拉（Tesla）等重量級公司股價勁揚，帶動市場情緒轉強。美國史上最長的政府關門預計將於本周落幕。根據華府消息，參議院於11月9日晚間通過恢復聯邦政府資金的初步協......風傳媒 ・ 15 小時前
高市政府力推能源轉型...《日經》：目標2050年零碳排...將提高核電、再生能源佔比
日本政府於今年2月閣議通過的《能源基本計畫》中，設定將核能與再生能源在整體電源中的占比，從2023年度的約三成提高至2040年度的六至七成。放言 Fount Media ・ 17 小時前
關稅戰降溫？美國擬大幅調降瑞士39%關稅
美國總統川普(Donald Trump)10日在白宮告訴記者，美國正努力與瑞士達成一項協議來降低其進口關稅。根據了解雙方談判情形的消息人士指出，美國對瑞士商品的關稅稅率可能從原先的39%調降至15%，並有望在數週內敲定協議。 美國財經媒體CNBC報導，川普10日證實，白宮官員「正努力達成一項協議，讓關稅降低一點」。 川普向記者表示：「我還沒有設定任何數字，但我們會努力做點事情來幫助瑞士。」他還說，瑞士一直以來都是美國「很棒的盟友」。 根據多家媒體引述熟悉談判情況的消息人士指出，美國對瑞士進口商品課徵的關稅可能降低至15%，與對歐盟徵收的稅率相同。 彭博社報導，這項協議可能在數週內敲定。 瑞士股市今天開盤時，瑞士鐘錶集團Swatch(Swatch Group)、奢侈品牌歷峰集團(Richemont)的股價分別上漲4.2%和2%。 川普今年8月宣布對瑞士課徵39%的關稅，成為他在全球關稅戰中徵收的最高稅率之一。 根據美國貿易代表辦公室的數據，去年美國對瑞士商品貿易逆差達到385億美元。瑞士主要出口產品包括手錶、珠寶、機械、巧克力、電子產品、化學產品和藥品。 瑞士方面則表示，兩國之間的貿易關中央廣播電台 ・ 17 小時前
輝達「小金雞」CoreWeave營收翻倍 卻下修全年財測
輝達轉投資的雲端新秀CoreWeave公布第三季營收，表現優於市場預期，然而卻因為第三方資料中心合作夥伴延誤影響，宣布下修全年財測。中時財經即時 ・ 13 小時前