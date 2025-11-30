美中貿易休戰無助經濟回溫 中國製造業PMI連續8個月萎縮

法新社報導，中國當局今天(30日)公布數據顯示，儘管美中貿易戰暫緩，中國11月的製造業活動仍連續第八個月呈現萎縮，整體經濟表現持續低迷。

據中國國家統計局公告，11月的製造業採購經理人指數(PMI)為 49.2，較上個月的49.0上升0.2個百分點，但仍連續第八個月低於50的榮枯線。

製造業PMI是衡量工業生產和供應鏈健康狀況的關鍵指標。

與此同時，中國11月非製造業PMI為49.5，是近3年來首次出現萎縮。

此前美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平10月在南韓APEC峰會場邊舉行會晤，雙方就貿易戰停火達成共識。川普隨後宣布對中國進口商品加徵的關稅從20%調降至10%，中方則同意取消部分稀土出口限制一年。此外，白宮也表示中國將恢復採購美國大豆。

中國國家統計局統計師霍麗慧(Huo Lihui，音譯)表示，製造業PMI下滑部分是受到10月中國「黃金週」結束後，「假日效應消退」的影響。另外，房市和居住服務業疲軟也是造成該數字萎縮的原因之一。