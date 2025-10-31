美中貿易協議 美財長貝森特證實：最快下週簽署
川習會落幕，中美雙方達成多項協議，美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，美中最快下星期就會簽署相關的貿易協議，美國總統川普（Donald Trump）透露，中國不但恢復採購美國的黃豆，還同意購買美國的石油跟天然氣等能源，更坦言雙方有討論到晶片，但沒有談到輝達高階BlackwellAI晶片，高階晶片出口中國能否解禁，還有待輝達跟中方進行後續磋商。
中允購買美國黃豆 未來3年採購7500萬噸
川習兩人於會中將關稅、稀土、芬太尼和黃豆等議題全都搬上檯面談，雙方落實了貿易協議框架。美國財長貝森特稱，預計最快下週就能簽署貿易協議，中國商務部發言人何詠前則表示，中方期待與美方做好落實工作。貝森特表示，中方承諾這一季向美國採購1200萬公噸的黃豆，未來三年每年至少購買2500萬噸，更透露中方已批准TikTok轉讓協議，最快幾週內就會跨過最後關卡。
川普認為，這項貿易協議會持續很長時間，中國除了恢復採購美國的黃豆，還同意啟動流程購買美國能源，可能採購阿拉斯加的石油和天然氣。
川普：未與中方談論輝達BlackwellAI晶片
川普透露，川習會有討論到晶片，但沒有談到輝達的BlackwellAI晶片，會談前一天，川普曾表示可能協助輝達將旗艦級Blackwell晶片的降規版出口到中國，但看來仍有待努力。輝達執行長黃仁勳則表示，完全相信中美會竭盡全力，為自己國家達成最好的協議。
而黃仁勳於30號晚間，與三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣在炸雞店喝交杯酒，將中國管制輝達晶片的煩惱事暫時拋諸腦後。
國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／馮康蕙
