美中貿易戰夾殺 卓榮泰：政府備妥最壞情境 確保供應鏈安全

全球經貿競爭，美國以關稅作為防衛手段，中國則以稀土出口作為反制工具，美、中單邊主義讓全球供應鏈承受壓力，國民黨立委牛煦庭擔憂以出口為導向的台灣將受「關稅」與「稀土」雙重夾擊挑戰。行政院長卓榮泰今天(7日)答詢時強調，政府將在對等原則下維護貿易平衡，並強化戰略物資管理，以確保產業安全與供應穩定。

美、中展開貿易戰，美國以關稅重塑貿易秩序，中國則以稀土出口管制作為戰略工具。國民黨立委牛煦庭表示，台灣作為高度依賴出口與精密製造的經濟體，將面對「關稅談判」與「稀土依賴」雙重夾擊，他質疑民進黨政府過於樂觀，未建立完整的風險預警與戰略儲備制度，特別是無人機產業，可能成為第一個因原料短缺而供應鏈中斷的產業。

廣告 廣告

經濟部長龔明鑫回應指出，政府已啟動稀土回收與替代計畫，工研院目前具備公斤級提煉能力，預計在2030年前達成國內三分之一自給率，並正與澳洲、馬來西亞等國洽談合作。

牛煦庭提醒，根據商總與台經院的研究資料，台灣稀土磁體9成以上仰賴中國進口，以無人機、AI及軍工安控產業受影響最深，他質疑政府是否續推無人機產業發展，並呼籲政府盤點全國稀土存量、建立戰略儲備制度，並為可能的ECFA早收清單取消預作準備，以防產業鏈斷鏈。

行政院長卓榮泰表示，面對中國壟斷關鍵原料的風險，政府不僅要強化國內稀土替代與再生技術研發，也要積極布局「非紅供應鏈」。他強調，這不只是產業政策，更是國家安全戰略的一環，台灣將與理念相近的民主國家協力，打造具韌性且可信賴的產業鏈體系，以確保關鍵技術與資源不受威脅。卓榮泰說：『(原音)我們當然是推啊，所謂的非紅供應鏈或是民主供應鏈，不單是我方要去發展，是全世界民主理念相近國家都認為在此時此刻如果有這樣一個民主的供應鏈，對資安安全上、對國防安全上是必要的，而且是不可取代。所以不只是我方，所以我們應該結合與理念相近國家共同來尋求一個產業的供應鏈，這才是全世界大家合作之道。』

卓榮泰強調，行政院已投入特別預算推動產業升級與市場多元化，協助企業分散風險。政府將以務實的態度備妥最壞情境，以確保供應鏈安全與民生穩定。(編輯：楊翎)