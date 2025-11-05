美中貿易戰緩和！川習會後達共識 下周一起互降關稅

國際中心／綜合報導

川習會後，美國與中國貿易戰暫時緩和！中國政府5日宣布，自10日下午1時起，暫停對美加徵的24%關稅，但仍保留因應川普「解放日」關稅而加徵的10%關稅；另外，美國大豆仍將面臨13%關稅。

川普4日也宣布，自10日起，芬太尼相關的關稅稅率將從20%降至10%，同時也將先前對等關稅34%降至10%的暫時協議延長一年。

川習會後，美中貿易戰緩和。（圖／翻攝自白宮官網）

美中讓步全球鬆口氣

美中雙方的讓步，讓外界鬆一口氣，先前各國擔憂全球兩大經濟體若放棄談判，讓貿易戰惡化，將會進一步擾亂全球供應鏈。

根據中國國務院關稅稅則委員會5日消息，自2025年11月10日13時01分起，將延長暫停實施24%對美關稅一年，但仍保留10%對美加徵關稅。此外，部分農產品關稅已取消，但美國大豆進口仍需課徵13%關稅。

中國仍課美國大豆關稅

路透報導指，因為中國買家購買美國大豆仍需支付13%的關稅。貿易商指出，這樣的成本仍使美國大豆價格高於巴西同類產品，對買家而言缺乏吸引力，「我們沒有預期這次調整會讓中國需求重新回到美國市場，巴西大豆比美國更便宜，甚至非中國買家都在購買巴西貨。」

美國同樣也降關稅

而美國同樣也是自10日暫緩或下調關稅數字。彭博社報導，川普4日發布兩項行政命令，包括芬太尼相關關稅將從20%降至10%，同時也會將先前對等關稅34%降至10%的暫時協議再延長一年。

川普表示，之所以會讓步，主要是因為中國承諾取消對稀土與其他關鍵礦物的出口管制，以及處理對美國半導體製造商的報復性措施。川普還稱，中國也承諾購買美國大豆等農產品，還表示北京將暫停「大範圍美國農產品」關稅徵收。

