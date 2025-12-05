美中貿易量已減少25% 美貿易代表：方向正確

美國貿易代表葛里爾資料照片。路透社



美國總統川普和中國國家主席習近平10月會面後讓長達數月的美中貿易戰進入休兵期。不過美國貿易代表葛里爾週四（12/4）表示，美中之間的貿易量應該進一步減少，而他認為減少1/4的貿易量是正確方向。

葛里爾（Jamieson Greer）週四在華府參加一項活動時表示，自川普第二任期實施關稅措施以來，美國已減少約25%對中貿易赤字，而他認為需繼續在貿易上減少對中產品的依賴，並稱目前「方向正確」。

他說：「和中國之間的安全著陸區，我們之間的貿易必須更加平衡，貿易量得進一步縮小，如此一來就不會太過彼此依賴，貿易應集中在非敏感貨品上。」

不過葛里爾也坦承，目前仍有中國製產品利用美加墨貿易協議，做為產品轉運站湧入美國市場。他認為這項川普於第一任期達成的貿易協議確實有些問題，但透過關稅措施逐漸導正。

至於美中未來貿易關係，葛里爾認為應可維持穩定，避免全面衝突。他說：「我不認為有人會希望和中國爆發全面經濟衝突，而我們也不會這麼做。事實上，川普總統有機會利用各種對抗中國的措施，我們手上有很多籌碼，包括軟體、半導體和各種產品。很多盟友希望能採取一致行動對抗，但我們現在的決策是，我們希望這段關係能保持穩定。」

