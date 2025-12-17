美中軍方再溝通 雙方高級國防官員華盛頓會面

（中央社台北17日電）美中軍方持續溝通。美國戰爭部公布，美國戰爭部副助理部長史密斯15至16日在華盛頓特區會見中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任葉江，進行第19屆美中防務政策協調會談。

據美國戰爭部新聞稿，美國戰爭部主管中國大陸、台灣和蒙古事務的副助理部長史密斯（Alvaro Smith）重申，美國戰爭部支持與中共解放軍進行更廣泛的軍事溝通，以維護戰略穩定，加強危機去衝突和降級管控。

史密斯解釋了這類溝通管道，如何與美國總統川普（Donald Trump）推動美中實現穩定和平、建立相互尊重關係的持續努力一致，並加強這方面的努力。

史密斯也重申，美國在印太地區的利益十分重大，但範圍明確且合理，戰爭部隨時準備捍衛這些利益。

新聞稿表示，上述會談是在10月31日美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在東協防長擴大會議期間，與中國國防部長董軍舉行會晤之後進行。

2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美中兩軍有長達16個月暫停對話。隨著時任美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平2023年11月在舊金山會面，美中軍事對話管道逐步恢復。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1141217