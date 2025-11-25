美中通話剛結束！高市早苗與川普熱線 拒透露是否談「台灣有事」

日本首相高市早苗當地時間今（25）日上午與美國總統川普通電話，確認了日美緊密合作關係。對於高市先前在國會答辯中提到的「台灣有事可能構成存亡危機事態」一事是否成為本次通話的議題，高市僅回應，「詳細內容不便透露」。

日本首相高市早苗在通話後接受媒體訪問。（圖／NNN）

根據《朝日新聞》、《中日新聞》等日媒，高市在會談後受訪時表示，此次電話會談是由川普方面主動提出的。川普24日才與大陸國家主席習近平通話，這位美國總統在通話中也向高市說明了近期美中關係狀況等內容。且川普詢問了高市出席二十國集團（G20）約翰尼斯堡峰會的情況，高市亦做出回應。

高市還指出，與川普就強化日美同盟、印太地區局勢等議題交換了意見，她則對美國在烏克蘭和平問題上的努力表達肯定。川普也告訴她，「妳是我極為親近的朋友，隨時歡迎來電」。

美國總統川普。（圖／美聯社）

川普在結束與習近平的通話後於在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指，兩人進行了「非常好的電話通話」，雙方討論包括烏克蘭/俄羅斯問題、芬太尼、大豆和其他農產品等議題。川普強調，美中關係非常強健。他的發文並未提及有關台灣的部分。

另一方面，大陸官媒《新華社》報導，在「習川通話」中，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。日媒指，在日中對立加深的情況下，有意見認為這是對日本的「牽制」。

